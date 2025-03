Black Red White ma być nadal zarządzane niezależnie

— Grupa Black Red White będzie nadal zarządzania niezależnie, a w szczególności będzie prowadzić firmy produkujące meble w sposób autonomiczny. Strony uzgodniły, że nie będą ujawniać szczegółów umowy. Nabycie udziałów podlega zatwierdzeniu przez odpowiednie organy ochrony konkurencji — poinformowało w piątek (7 marca) BRW.

Spółka uzupełniła, że dla klientów transakcja oznaczać będzie większy wybór, szybką dostępność i lepsze ceny towarów. Natomiast BRW ma skorzystać z obecności XXXLutz w stacjonarnym i internetowym handlu detalicznym w 14 krajach europejskich.

Prezes Grupy BRW Mariusz Sośnierz w przesłanym PAP komunikacie wyraził przekonanie, że członkostwo w grupie XXXLutz stworzy firmie warunki do rozwoju i większej roli na rynku meblarskim.

Z kolei rzecznik Grupy XXXLutz Thomas Saliger zwrócił uwagę na "trudne warunki ekonomiczne w branży" i rolę handlu stacjonarnego w połączeniu z silnym sklepem internetowym.

Spółka przypomniała w komunikacie, że w lipcu 2022 r. Grupa XXXLutz nabyła 50 proc. udziałów w Grupie BRW i teraz przejmuje pozostałe 50 proc.

Firma XXXLutz istnieje od 80 lat. Jest jednym z największych sprzedawców mebli na świecie z ponad 370 salonami meblowymi w 14 krajach, takich jak Austria, Niemcy, Czechy, Węgry, Słowenia, Słowacja, Chorwacja, Rumunia, Bułgaria, Szwajcaria, Szwecja, Serbia, Polska i Belgia. Zatrudnia ponad 27 100 pracowników. Roczne obroty grupy to ok. 6 mld euro.

Black Red White z Biłgoraja działa od blisko 35 lat. Założycielem i wieloletnim właścicielem firmy był Tadeusz Chmiel, przez lata zaliczany do grona najbogatszych Polaków.

BRW jest jednym z największych w Polsce producentów i dystrybutorów mebli oraz artykułów wyposażenia wnętrz. Spółka jest jednostką dominującą w grupie kapitałowej, która posiada 82 sklepy własne, sieć ok. 300 partnerów handlowych w Polsce, zatrudnia ponad 5000 osób i eksportuje do 30 krajów.

17 stycznia br. spółka BRW ogłosiła plan zwolnienia 220 pracowników zatrudnionych w zakładzie w Przeworsku (woj. podkarpackie). W kolejnych dniach zakładowa „Solidarność” donosiła o rozpoczęciu redukcji także w Biłgoraju (woj. lubelskie) i Mielcu (woj. podkarpackie) a biłgorajski urząd pracy informował o zwiększeniu liczby osób objętych zwolnieniami grupowymi do 421 osób w pierwszym półroczu tego roku.

Według danych finansowych BRW za 2023 r., przychody ze sprzedaży od 2022 r. spadły z 1,5 mld do 1,3 mld zł. Grupa sprzedawała swoje wyroby głównie na rynek krajowy (950 mln zł przychodów) i w UE (338 mln zł). W latach 2022-2023 strata brutto grupy wzrosła z 38 mln do 100 mln zł, strata netto z 47 mln do 90 mln zł, a przeciętne zatrudnienie spadło z 7498 do 6640 osób. W 2023 r. spółka nie wypłacała dywidendy.

Pogarszające się wyniki spółki zarząd tłumaczył niepewnością gospodarczą i sytuacją makroekonomiczną, w tym wysoką inflacją i wysokim poziomem stóp procentowych, a także podwyżką płacy minimalnej, co przełożyło się na wzrost kosztów pracowniczych.

(PAP)