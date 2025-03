Na który film do kina w Dzień Kobiet?

Misie

Reżyseria: Mariusz Malec

Obsada: Małgorzata Mikołajczak, Paulina Gałązka, Monika Mariotti, Monika Pikuła, Krzysztof Zalewski, Sebastian Stankiewicz, Karol Dziuba, Karol Osentowski, Przemysław Bluszcz, Sebastian Karpiel-Bułecka



Gdzie się podziali fajni faceci? „Misie” to komedia o współczesnych związkach, która bierze na warsztat mężczyzn niegotowych na „coś poważnego”, którzy lubią życie „bez zobowiązań”. Tytułowe misie to mężczyźni, którzy bardziej przypominają wiecznych chłopców, niż dojrzałych partnerów.



Przepięknie!

Reżyseria: Katarzyna Priwiezienciew

Obsada: Marta Nieradkiewicz, Mikołaj Roznerski, Marta Ścisłowicz, Konrad Eleryk, Hanna Śleszyńska, Olaf Lubaszenko, Kamila Urzędowska, Katarzyna Herman

„Przepiękne!” to film, który poruszy serca wszystkich kobiet. Opowiada historie sześciu wyjątkowych bohaterek, z których każda na swój sposób, walczy o swoje szczęście i spełnienie. To opowieść o codziennych wyzwaniach, o marzeniach, które nigdy nie gasną, i o odwadze potrzebnej, by żyć w zgodzie ze sobą.



Emilia Pérez

Reżyser: Jacques Audiard

Obsada: Zoe Saldaña, Karla Sofía Gascón, Selena Gomez, Adriana Paz, Édgar Ramírez, Mark Ivanir

Najnowsze dzieło Jacques Audiarda podczas ostatniej gali Oscarowej zdobyło dwie statuetki - utwór "El Mal" został wybrany najlepszą piosenką oryginalną, natomiast Zoe Saldaña otrzymała statuetkę za najlepszą aktorkę drugoplanową. "Emilia Pérez" nieustannie transformuje: z thrillera w klasyczny melodramat, z musicalu w pełną emocji opowieść w duchu Almodóvara.Film jest opowieścią o wolności od wszelkich konwencji i o spektakularnej przemianie, jakiej potrzebuje dziś świat. Zmiana zaczyna się od adwokatki, Rity (Zoe Saldaña), rozczarowanej prawem, które broni najsilniejszych – bezwzględnych, bogatych mężczyzn. Ale pewnego dnia Rita dostanie od jednego z nich zaskakującą propozycję: bycia towarzyszką na drodze do odkupienia. W tej ryzykownej podróży pozna trzy gotowe na wszystko kobiety, które w pełnym przemocy społeczeństwie macho pragną słuchać swojego serca.