[WIDEO] Nadciśnienie tętnicze nie boli

— Dlatego tak ważne jest regularne mierzenie ciśnienia, choćby w domu, razem z innymi członkami rodziny, niezależnie od wieku. Bo nieleczone nadciśnienie może skończyć się naprawdę poważnym schorzeniem: zawałem, udarem… Zachęcam też lekarzy pierwszego kontaktu, by zawsze, przy każdej wizycie pacjenta, niezależnie od przyczyny, z jakiej pacjent tam trafił — mierzyć ciśnienie. Im prędzej wykryjemy wszelkie nieprawidłowości, tym lepiej. Zwłaszcza, że na nadciśnienie cierpią coraz młodsi ludzie…

III Konferencja Nadciśnienia Tętniczego odbędzie się jutro, 8 marca, w Hotelu Omega w Olsztynie. Nie dotyczy wyłącznie chorób związanych bezpośrednio z nadciśnieniem tętniczym. Wśród prelegentów będą także lekarze interniści, psychiatra, ginekolog.

Konferencja objęta jest patronatem Europe Direct Warmia i Mazury — w ramach realizacji wspólnych priorytetów legislacyjnych Unii Europejskiej, w szczególności jako kontynuacja budowy Europejskiej Unii Zdrowia, która zakłada szybkie przyjęcie i wdrożenie europejskiej przestrzeni danych dotyczących zdrowia. Obejmuje ją także patronat polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej.

The conference is held under the patronage of Europe Direct Warmia and Mazury — as part of the implementation of common legislative priorities of the European Union, in particular as a continuation of the construction of the European Health Union, which assumes the rapid adoption and implementation of the European health data space. It is also held under the patronage of the Polish Presidency of the Council of the European Union.