Wpływ wynajmu pracowników międzynarodowych na polski rynek pracy

Jak globalna mobilność zawodowa kształtuje polski rynek pracy? Jakie korzyści i wyzwania niesie ze sobą zatrudnianie obcokrajowców? Michał Solecki, założyciel i właściciel Worksol Group, od lat zajmuje się rekrutacją zagranicznych pracowników tymczasowych. Firma, która w 2009 roku rozpoczęła działalność jako rodzinne przedsiębiorstwo w Kępnie (woj. wielkopolskie), dziś należy do najszybciej rozwijających się firm w branży HR. Worksol prowadzi pięć biur w Polsce oraz oddziały w Dubaju, Kolumbii, Peru i Uzbekistanie, skutecznie łącząc polskich pracodawców z wykwalifikowanymi specjalistami z różnych zakątków świata.

Zatrudnianie pracowników z zagranicy jako sposób na braki kadrowe

Branże takie jak budownictwo, produkcja czy logistyka coraz częściej opierają swoją działalność na wsparciu pracowników z zagranicy. Elastyczne formy zatrudnienia pozwalają firmom dostosować zasoby kadrowe do bieżących potrzeb, eliminując ryzyko długoterminowych zobowiązań. Obecność specjalistów o zróżnicowanych kompetencjach wpływa nie tylko na wzrost wydajności operacyjnej, ale również na rozwój kultury organizacyjnej. Jednak wynajem pracowników zagranicznych wiąże się z koniecznością spełnienia wymogów prawnych, takich jak legalizacja pobytu i pracy, a także z efektywną adaptacją nowych członków zespołu. Aby usprawnić ten proces i uniknąć formalnych komplikacji, warto skorzystać z usług wyspecjalizowanej agencji rekrutacyjnej, takiej jak Worksol. Profesjonalne wsparcie pozwala firmom skoncentrować się na rozwoju działalności, jednocześnie zyskując dostęp do międzynarodowej puli talentów.

Rekrutacja specjalistów z Filipin – nowe perspektywy

Jednym z głównych obszarów działalności rekrutacyjnej Worksol jest pozyskiwanie wykwalifikowanych pracowników z Filipin – kraju, w którym wielu obywateli pragną podjąć zatrudnienie za granicą. Firma należy do nielicznych polskich agencji posiadających oficjalne pozwolenie na rekrutację obywateli Filipin, jednak ograniczenia związane z liczbą pracowników, których można sprowadzić bezpośrednio do Polski, zmusiły Worksol do poszukiwania innych rozwiązań.

Naturalnym kierunkiem okazały się Zjednoczone Emiraty Arabskie, zwłaszcza Dubaj, gdzie mieszka duża społeczność Filipińczyków otwartych na nowe możliwości zawodowe. W 2022 roku Worksol uruchomił tam swoje biuro, zatrudniając doświadczonych rekruterów, w tym obywateli Filipin, którzy doskonale znają oczekiwania swoich rodaków oraz specyfikę tamtejszego rynku pracy.

Worksol w Kolumbii – rozwój na rynku Ameryki Południowej

Aby usprawnić proces rekrutacji pracowników z Ameryki Południowej, Worksol otworzył biuro w Bogocie, stolicy Kolumbii. To już trzecia zagraniczna placówka firmy i siódme biuro na świecie.

Dzięki lokalnej obecności oraz bezpośredniemu nadzorowi nad procesami rekrutacyjnymi, Worksol gwarantuje najwyższy standard usług i sprawną realizację projektów. Głównym celem jest dostarczanie polskim firmom wykwalifikowanych specjalistów z Kolumbii i całego regionu, którzy mogą realnie wpłynąć na ich rozwój i konkurencyjność.

Rynek Azji Środkowej

Uzbecy zatrudnieni w Polsce cieszą się bardzo dobrą opinią wśród pracodawców, przede wszystkim ze względu na swoją rzetelność i sumienność. Niestety, obecne procedury wizowe stanowią przeszkodę dla nowych kandydatów, którzy chcieliby dołączyć do swoich rodaków na polskim rynku pracy. Worksol, podobnie jak wielu innych pracodawców, ma nadzieję na liberalizację przepisów migracyjnych, co pozwoli na zwiększenie mobilności pracowników z Uzbekistanu.

Planując otwarcie biura w Uzbekistanie, firma dokładnie przeanalizowała różne lokalizacje. Ostatecznie wybór padł na Namangan – drugie pod względem wielkości miasto w kraju, które jest również jednym z najdynamiczniej rozwijających się ośrodków w regionie.

