Disney+ z ogromną promocją dla subskrybentów. Cena spada o ponad proc.

To świetna okazja dla fanów filmów i seriali – Disney+ ogłosił jedną z największych promocji w swojej historii. Przez cztery miesiące subskrybenci mogą korzystać z dostępu do biblioteki platformy za jedyne 7,99 zł miesięcznie.

Od października 2023 roku widzowie w Polsce mogą korzystać z dwóch wariantów subskrypcji Disney+. Standardowy pakiet kosztuje 29,99 zł miesięcznie, a wersja Premium – 49,99 zł. Teraz platforma przygotowała specjalną ofertę, dzięki której cena dostępu do Disney+ została obniżona aż o 73 proc.

Dzięki promocji użytkownicy mogą przez cztery miesiące – od marca do czerwca – korzystać z pakietu Standard za jedyne 7,99 zł miesięcznie. To ogromna obniżka, która sprawia, że dostęp do największych hitów Disneya, Marvela i "Gwiezdnych wojen" jeszcze nigdy nie był tak tani.

Oferta jest skierowana zarówno do osób, które chcą po raz pierwszy założyć konto na Disney+, jak i do użytkowników powracających na platformę po przerwie. Warunek jest jeden – rejestracja w promocyjnej cenie musi nastąpić najpóźniej do 30 marca.

Po upływie czterech miesięcy cena wróci do standardowego poziomu, czyli 29,99 zł miesięcznie.

Disney+ to nie tylko klasyczne animacje Disneya i Pixara, ale także jedne z najpopularniejszych serii filmowych i serialowych na świecie. W kwietniu platforma zaprezentuje premierę wyczekiwanego drugiego sezonu "Andora", czyli jednej z najlepiej ocenianych produkcji w uniwersum "Gwiezdnych wojen".

Serwis oferuje również tytuły z uniwersum Marvela, a także kultowe serie "Predator" i "Obcy".

Źródło: Wirtualna Polska