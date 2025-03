Podczas ferii zimowych podróżujący wybierali pociąg do Olsztyna i okolic

Podczas ostatnich ferii zimowych PKP Intercity przewiozło ponad 8 mln pasażerów - o 9 proc. więcej niż rok temu i 32 proc. więcej niż dwa lata temu - poinformował przewoźnik. Podróżni wybierali m.in. połączenia między dużymi miastami, np. z Trójmiasta do Warszawy.

Spółka poinformowała w czwartkowym komunikacie, że od 18 stycznia do 2 marca br., czyli w okresie ferii zimowych, przewiozła 8,1 mln pasażerów - to o 9 proc. więcej niż rok temu i 32 proc. więcej niż dwa lata temu. Dniem z największą frekwencją był 23 lutego – wówczas na pokładach pociągów dalekobieżnych podróżowało blisko 249 tys. osób.

— Podróżni chętnie wybierali połączenia między dużymi miastami: z Trójmiasta, Karkowa i Poznania do Warszawy, a także do popularnych miejscowości turystycznych: do Olsztyna i okolic, Zakopanego i okolic czy kurortów nadmorskich położonych między Lęborkiem, Koszalinem i Kołobrzegiem — dodało PKP Intercity.

W czasie ferii przewoźnik zapewnił więcej miejsc w pociągach - wzmocniono 381 składów 437 dodatkowymi wagonami oraz zrealizowano trzy przejazdy elektrycznych zespołów trakcyjnych w podwójnym zestawieniu.

PKP Intercity to największy polski operator kolejowy, który zapewnia komunikację między dużymi miastami oraz popularnymi ośrodkami turystycznymi w kraju, a także umożliwia podróżowanie po Europie.

Pociągi PKP Intercity przewiozły w ub.r. 78,5 mln pasażerów, czyli o 15 proc. więcej niż rok wcześniej i 33 proc. więcej niż w roku 2022.

Firma oferuje podróże czterema kategoriami pociągów. Twoje Linie Kolejowe (TLK) i InterCity (IC) to połączenia ekonomiczne, a Express InterCity (EIC) i obsługiwane pojazdami Pendolino Express InterCity Premium (EIP) - ekspresowe.

Przewoźnik szacuje, że w tym roku przewiezie 88 mln osób, a w 2030 roku - 110 mln.

