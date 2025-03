Wycinka drzew przy olsztyńskiej Łynostradzie. Co jest powodem? [ZDJĘCIA]

Przy ulicy Grzegorzewskiej w Olsztynie zniknęły kolejne drzewa. To właśnie przy brzegu Łyny trwa ich wycinka. Zaniepokojeni mieszkańcy zwrócili się do nas z pytaniem. Co jest powodem?

Do redakcji "Gazety Olsztyńskiej" zwrócił się nasz czytelnik z pytaniem dotyczącym wycinki drzew przy ulicy Grzegorzewskiej. Zastanawia się on, czy te działania są związane z planami budowlanymi, w tym z niedawno ukończoną budową nowoczesnego apartamentowca, który pojawił się w tym rejonie. Obecne prace wycinki drzew skłoniły naszego czytelnika do refleksji, czy są one efektem kolejnych zmian urbanistycznych w tej części Olsztyna.

Wśród spekulacji pojawiło się także nawiązanie do sytuacji w Kisielicach, gdzie nieznany sprawca podciął aż 29 klonów i topoli rosnących wzdłuż drogi powiatowej. Drzewa zostały uszkodzone w taki sposób, że przy silnym wietrze mogły runąć na jezdnię, stanowiąc ogromne zagrożenie dla kierowców i pieszych.

Nasza redakcja zapytała więc o to Michała Koronowskiego, rzecznika prasowego Zarządu Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie (ZDZiT), aby rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące wycinki i ewentualnych dalszych działań w tym rejonie.

Jak się okazało, wycinka drzew przy ulicy Grzegorzewskiej nie ma związku z żadną nową inwestycją, jak początkowo sugerował nasz czytelnik. Michał Koronowski wyjaśnił, że przyczyną usuwania drzew w tym miejscu jest dbałość o bezpieczeństwo oraz zachowanie właściwego stanu technicznego miejskiej infrastruktury. Zgodnie z jego słowami, część drzew była w złym stanie zdrowotnym.

— Ze względu na stan zdrowotny drzew zagrażający bezpieczeństwu osób przebywających w ich pobliżu konieczne były ich usunięcie. Usuniętych zostało 11 drzew — informuje Michał Koronowski z Zarządu Dróg, Zieleni i Transportu.

Wśród wyciętych drzew znalazły się:

- 1 szt. olsza czarna - zgodnie z decyzją Marszałka o sygn. OŚ-PE.7120.1.10.2025.AM z dnia 29 stycznia 2025 r. (zły stan zdrowotny);

- 6 szt. topola kanadyjska - zgodnie z decyzją Marszałka o sygn. OŚ-PE.7120.1.10.2025.AM z dnia 29 stycznia 2025 r. (3 szt. zły stan zdrowotny, 3 szt. drzewa obumarłe);

- 1 szt. olsza czarna - tzw. uprzątnięcie złomów;

- 3 szt. klony - uprzątnięcie złomów.

Tak więc, choć pytanie naszego czytelnika o związki z inwestycjami budowlanymi w tym rejonie czy uszkodzeniami drzew jest zasadne, wynika ono z nieporozumienia. Prace przy wycince są częścią regularnej dbałości o bezpieczeństwo oraz stan zdrowotny miejskich drzew, a nie efektem żadnej nowej inwestycji.