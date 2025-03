Zakulisowe rozmowy po kłótni Trumpa z Zełenskim?

Portal amerykańskiej telewizji CNN poinformował, że po tym, gdy 28 lutego doszło do sprzeczki w Białym Domu prezydentów USA i Ukrainy, Donalda Trumpa i Wołodymyra Zełenskiego, przedstawiciele władz w Waszyngtonie mieli prowadzić zakulisowe rozmowy z doradcami ukraińskiego przywódcy.

Powołując się na dwa - jak podkreślono - dobrze poinformowane źródła, CNN przekazała, że wśród uczestników rozmów był wysłannik amerykańskiego prezydenta ds. Ukrainy i Rosji, gen. Keith Kellogg. Portal stacji podkreślił, że pierwsze reakcje obu polityków na wydarzenia z piątkowego wieczoru wskazywały na brak chęci do wznowienia rozmów, ale z czasem stanowisko przywódców zaczęło ulegać zmianie. Trump zgodził się, by kontynuować rozmowy z Zełenskim, a ukraiński prezydent nie wykluczył podpisania umowy o dostępie amerykańskich firm do wydobycia surowców mineralnych na Ukrainie.

CNN zacytował wypowiedź jednego z urzędników Białego Domu, który we wtorek wieczorem miał powiedzieć stacji, że choć umowa w tej sprawie nie została jeszcze podpisana, to administracja Trumpa jest przekonana, że dyskusje z Kijowem "zmierzają we właściwym kierunku".

Według CNN jednym z celów podjęcia przez urzędników Trumpa zakulisowych rozmów z ukraińskimi oficjelami była chęć poprawy wizerunku amerykańskiego przywódcy przed przemówieniem prezydenta w Kongresie w nocy z wtorku na środę czasu polskiego.

Ukraina proponuje pierwszy etap zakończenia wojny: uwolnienie jeńców i rozejm w powietrzu i na morzu, jeśli Rosja zrobi to samo – oświadczył we wtorek Zełenski, deklarując, że gotów jest działać "pod silnym przywództwem" prezydenta USA Trumpa. Ukraiński lider podkreślił, że obywatele jego kraju doceniają pomoc ze strony Stanów Zjednoczonych, a także przyznał, że spotkanie w Białym Domu w ubiegły piątek "nie przebiegło zgodnie z planem". "Szkoda, że tak się stało. Nadszedł czas, aby wszystko naprawić. Chcielibyśmy konstruktywnej współpracy i komunikacji w przyszłości" – zaznaczył.

Trump wypowiedział się z uznaniem o zmianie stanowiska Zełenskiego podczas wtorkowego wystąpienia przed Kongresem.

PAP/red.