Najlepszy sezon Lewandowskiego w Barcelonie, ale co dalej? Saudyjskie miliony mogą namieszać

Robert Lewandowski przeżywa swój najlepszy okres od momentu dołączenia do FC Barcelony. Polski napastnik ma na koncie już 34 bramki we wszystkich rozgrywkach, do których dołożył trzy asysty. Wciąż ma szansę na poprawienie tego dorobku, ponieważ sezon jeszcze się nie zakończył.

Jego kontrakt został właśnie automatycznie przedłużony dzięki spełnieniu wymogu minimalnej liczby rozegranych minut. Wydaje się więc, że w przyszłym sezonie nadal będzie częścią drużyny prowadzonej przez Hansiego Flicka. Jednak, jak donosi hiszpański portal Relevo, nic nie jest przesądzone – a kataloński klub może stanąć przed trudnym wyborem.

Barcelona od dawna zmaga się z problemami finansowymi, co ogranicza jej możliwości transferowe. Według doniesień Relevo, w klubie rośnie obawa, że gigantyczne oferty z Arabii Saudyjskiej mogą wpłynąć na decyzje kilku kluczowych zawodników. Jednym z nich jest właśnie Lewandowski oraz jego klubowy kolega i jeden z najważniejszych piłkarzy Dumy Katalonii, Raphinha.

Na ten moment Barcelona planuje zatrzymać obu graczy, ale w futbolu nic nie jest pewne. Jeśli pojawią się propozycje trudne do odrzucenia, klub może zostać zmuszony do ich zaakceptowania – zwłaszcza że pilnie potrzebuje funduszy na kolejne inwestycje.

Działacze FC Barcelony mają wielkie plany na letnie okienko transferowe. Klub chce sprowadzić m.in. nowego środkowego napastnika oraz wzmocnić skrzydła. Jednak, jak podkreśla Relevo, marzenia transferowe muszą ustąpić miejsca rzeczywistości rynkowej.

Eksperci przewidują, że dla Barcelony nadchodzące lato będzie kluczowe. Nawet jeśli drużyna wywalczy mistrzostwo Hiszpanii, Puchar Króla czy triumfuje w Lidze Mistrzów, niepewność kadrowa nie zniknie.

