Literacka elita reportażu – poznaj nominowanych do prestiżowej nagrody

Cztery książki napisane po polsku i sześć tłumaczeń przechodzi do kolejnego etapu Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego. Jury pod przewodnictwem Ludwiki Włodek wybrało dziesięć najlepszych reportaży wydanych w 2024 roku. Finał 16. edycji nagrody odbędzie się w połowie maja.

Do tegorocznej Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego zostało zgłoszonych 150 książek. Jest to kolejny rekord w historii konkursu. 93 publikacje powstały po polsku, 57 to tłumaczenia – 39 z języka angielskiego, po trzy z francuskiego i hiszpańskiego, po dwie z ukraińskiego, włoskiego oraz rosyjskiego i po jednej z duńskiego, japońskiego, niderlandzkiego, niemieckiego, słowackiego i szwedzkiego.

Najlepsza dziesiątka

Spośród książek zgłoszonych do 16. edycji nagrody, jury wybrało 10 reportaży:

Agnieszka Burton, „Ozland”, Wydawnictwo Dowody

Andrzej Dybczak, „Las duchów”, Wydawnictwo Nisza

Sally Hayden, „Za czwartym razem zatonęliśmy”, przeł. Przemysław Hejmej, Wydawnictwo Sonia Draga / Post Factum

Sam Knight, „Biuro przeczuć”, przeł. Agnieszka Wilga, Wydawnictwo Czarne

Patricia Nieto, „Wybrani”, przeł. Aleksandra Wiktorowska, Wydawnictwo ArtRage

Maciej Pisuk, „Staniemy się tacy jak on”, Wydawnictwo Cyranka

Aneta Prymaka-Oniszk, „Kamienie musiały polecieć”, Wydawnictwo Czarne

Nathan Thrall, „Jeden dzień z życia Abeda Salamy”, przeł. Monika Bukowska, Wydawnictwo Znak Literanova

Pablo Trincia, „Diabły z Bassa Modenese”, przeł. Tomasz Kwiecień, Wydawnictwo Otwarte

Juan Villoro, „Miasto Meksyk”, przeł. Barbara Bardadyn, Wydawnictwo Bo.wiem

Z tej dziesiątki jury wybierze pięć tytułów, które przejdą do finału nagrody. Najlepszy reportaż zostanie ogłoszony 18 maja, podczas Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie.



Finał z nagrodami



W 16. edycji wzrosła wysokość nagród. Dla autorki/autora najlepszej książki reporterskiej jest to 120 tys. zł, dla tłumacza/tłumaczki – 25 tys. zł. Autorka/autor książki nominowanej (jeśli nie otrzyma głównej nagrody) dostanie 15 tys. zł, a tłumaczka/tłumacz – 8 tys. zł. Nagrody pieniężne funduje Miasto Stołeczne Warszawa. Współorganizatorem konkursu jest Gazeta Wyborcza.

O Nagrodzie

Nagrodę im. Ryszarda Kapuścińskiego przyznaje jury w składzie: Ludwika Włodek – przewodnicząca, Søren Gauger, Łukasz Grzymisławski, Elżbieta Sawicka i Katarzyna Surmiak-Domańska. Sekretarzynią jury jest Maria Krawczyk. Jest ona przyznawana od 2010 roku i ma na celu wyróżnienie najwartościowszych książek reporterskich, które podejmują ważne problemy współczesności, zmuszają do refleksji, pogłębiają wiedzę o świecie innych kultur. Jej celem jest również uhonorowanie mieszkającego przez ponad 60 lat w Warszawie Ryszarda Kapuścińskiego – wybitnego reportera, dziennikarza, publicysty i poety, jednego z najczęściej tłumaczonych polskich autorów. Data ogłoszenia nominacji nie jest przypadkowa. To właśnie 4 marca 1932 r. urodził się mistrz reportażu.



