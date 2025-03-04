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Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Gietrzwałdzie zaprasza na KONCERT KUBY SIENKIEWICZA

2025-03-04 15:41:10(ost. akt: 2025-03-04 15:42:31)   Artykuł sponsorowany
PIĄTEK 4 KWIETNIA godz. 18.00

CENTRUM KULTURALNO-BIBLIOTECZNE W GIETRZWAŁDZIE


BILET: 70 zl

CENTRUM KULTURALNO-BIBLIOTECZNE W GIETRZWAŁDZIE
REZERWACJA TELEFONICZNA

W GODZINACH PRACY CKB: 89 512-32-90

POTWIERDZENIEM REZERWACJI JEST DOKONANIE OPŁATY
W CIĄGU 3 DNI * OSOBIŚCIE W CKB LUB NA KONTO:

44 8857 1067 5006 0610 5100 0001

* REZERWACJA NIEOPŁACONA W TERMINIE ULEGA ANULOWANIU


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