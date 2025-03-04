Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Gietrzwałdzie zaprasza na KONCERT KUBY SIENKIEWICZA
2025-03-04 15:41:10(ost. akt: 2025-03-04 15:42:31) Artykuł sponsorowany
PIĄTEK 4 KWIETNIA godz. 18.00
CENTRUM KULTURALNO-BIBLIOTECZNE W GIETRZWAŁDZIE
BILET: 70 zl
CENTRUM KULTURALNO-BIBLIOTECZNE W GIETRZWAŁDZIE
REZERWACJA TELEFONICZNA
REZERWACJA TELEFONICZNA
W GODZINACH PRACY CKB: 89 512-32-90
POTWIERDZENIEM REZERWACJI JEST DOKONANIE OPŁATY
W CIĄGU 3 DNI * OSOBIŚCIE W CKB LUB NA KONTO:
W CIĄGU 3 DNI * OSOBIŚCIE W CKB LUB NA KONTO:
44 8857 1067 5006 0610 5100 0001
* REZERWACJA NIEOPŁACONA W TERMINIE ULEGA ANULOWANIU
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