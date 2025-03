Przygotowali miejsce dla wyjątkowego gatunku

— Bocian czarny jest gatunkiem dość rzadkim oraz płochliwym, a przy tym prowadzi skryty tryb życia pomimo tego, że jest ptakiem o znacznych rozmiarach. Jest to gatunek objęty ochroną strefową, dlatego poważnie zmartwiła nas informacja o stracie gniazda w jednym z leśnictw. Gniazdo, w którym z sukcesem wychowało się już kilka pokoleń młodych, nie wytrzymało ostatnich wichur i runęło na ziemię. Szybka konsultacja merytoryczna z Michałem Wawirowiczem z Komitetu Ochrony Orłów Regionu Polska Północno-Wschodnia i następnego dnia platforma pod nowe M2 dla bociana czarnego była już gotowa.

Ze swojej strony nadleśnictwo uzyskało stosowne zezwolenie od Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie na niezbędne prace w ścisłej strefie w celu zawieszenia platformy pod nowe gniazdo.

— Wspólnymi siłami leśno-ornitologicznymi, przy udziale firmy arborystycznej, udało się zawiesić platformę na dębie, dokładnie w tym miejscu, które pierwotnie bociany wybrały na swoje gniazdo. Mamy nadzieję, że działania, jakie wspólnie podjęliśmy, przyniosą efekt i ptaki, podobnie jak w poprzednich latach, również w tym roku wychowają młode na okazałym dębie. Na odpowiedź jednak musimy jeszcze trochę poczekać — stwierdził Pietrzak.

Bocian czarny (Ciconia nigra), niegdyś klasyfikowany jako przedstawiciel rzędu brodzących, na skutek niedawnych zmian, które zaszły w systematyce, obecnie zaliczany jest do rzędu bocianowatych. Jest nieco mniejszy od bociana białego. Długość jego ciała to 85-95 cm, rozpiętość skrzydeł 1,8-1,9 m, a wysokość ok. 1 metra. Według raportów z monitoringu ptaków drapieżnych liczebność bociana czarnego na terenie Polski szacuje się na 1500-2100 par. Bocian czarny gniazduje w pierwotnych lasach liściastych (także w koronach dębów), w pobliżu podmokłych terenów – lubi okolice z bagnami, bajorami i starorzeczami. Zasiedla obfite w pokarm miejsca w pobliżu rzek i rozlewisk, ale w przeciwieństwie do bociana białego preferuje raczej odludne obszary.

