Wiosna wkracza do Olsztyna? [ZDJĘCIA]

Termometry wskazują na to, że wiosna zbliża się wielkimi krokami. Nasz fotoreporter udał się więc w poszukiwaniu pierwszych jej oznak. Czyżby wiosna wkraczała do Olsztyna?

Wiosna zbliża się do Olsztyna wielkimi krokami. Z dnia na dzień przybywa ciepła, a termometry powoli wznoszą się w górę. Najbliższe dni mają przynieść temperatury od 13 do 16 stopni Celsjusza, co z pewnością będzie prawdziwym zaproszeniem do spędzania czasu na świeżym powietrzu. Po długiej, mroźnej zimie widać, jak miasto zaczyna budzić się do życia, a przyroda powoli odrzuca szarość minionych miesięcy.

Nasz fotoreporter udał się na spacer, by uchwycić pierwsze oznaki nadchodzącej wiosny. Już teraz w różnych zakątkach Olsztyna można dostrzec przejawy tej magicznej zmiany.

Na trawnika­ch i w ogrodach pojawiły się pierwsze kwiaty, zwiastujące nadejście nowej pory roku. Krokusy, przebiśniegi i zawilce zaczynają rozkwitać, a ich kolorowe płatki wprowadzają do miasta radosną atmosferę. Te niewielkie, ale jakże wymowne oznaki wiosny przypominają, że po długiej zimie nadeszła pora odrodzenia przyrody.

Wkrótce na gałęziach drzew pojawią się także pąki, a w powietrzu unosić się będzie zapach świeżości i oczekiwania. Bazie, charakterystyczne dla tej pory roku, zaczną wkrótce pojawiać się na wierzbach, zwiastując prawdziwy rozkwit wiosennego życia w Olsztynie.

Z każdym dniem przyroda nabiera tempa, a Olsztyn zyskuje nowe oblicze. Warto wykorzystać te pierwsze dni wiosny, by dostrzec jej piękno na ulicach, w parkach i ogrodach, które zaczynają tętnić życiem. Wiosna zbliża się pełną parą!