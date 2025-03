Co najmniej 800 km linii kolejowych zostanie zmodernizowanych w ramach KPO

"Zakomunikowaliśmy Komisji Europejskiej gotowość do realizacji większej liczby inwestycji na kolei z Krajowego Planu Odbudowy (KPO). Zamiast 500 km, które mieliśmy zrobić z KPO, zmodernizować, zrewitalizować lub zbudować od zera (...), tych linii zbudujemy co najmniej 800 km za te same pieniądze, czyli za 10,7 mld zł, które na ten cel mamy w KPO" - powiedział wiceminister.

Wyjaśnił, że możliwość wybudowania większej liczby nowoczesnej infrastruktury, która skróci czas przejazdów i poprawi jakość podróżowania, zostanie umieszczona w dużej rewizji KPO, która zostanie przeprowadzona w najbliższych miesiącach.

"Traktowałbym to jako formalność" - podkreślił Szyszko.

Obecny na konferencji wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak zwrócił uwagę, że dzięki rewizji KPO będą pieniądze m.in. na poprawę czasu przejazdu, poprawę przepustowości czy likwidację tzw. wąskich gardeł - fragmentów linii kolejowych, po których pociągi kursują z niskimi prędkościami.

Wyjaśnił, że przy rewizji inwestycji kluczowy był czas realizacji, gdyż środki z KPO muszą zostać rozliczone do sierpnia 2026 roku, dlatego zrezygnowano z dużych inwestycji, których realizacja nie mogłaby się zakończyć i zostać rozliczona w terminie na korzyść mniejszych, które będą realizowane szybciej.

"W pierwotnych założeniach obejmujących wskaźnik realizacji 500 km linii część zakresu inwestycji była bardzo duża, niemożliwa do realizacji w tym terminie, który jest dla nas terminem granicznym, czyli sierpień 2026. Zdecydowaliśmy się, że bardzo duże inwestycje będą realizowane z innych środków, a w ramach tych przeniesionych środków możliwe było rozłożenie tego efektu na większą liczbę kilometrów na kilku liniach jednocześnie" - wskazał Malepszak.

"Cele tego programu to szybkie efekty, do uzyskania w krótkim czasie, dające bardzo wyraźny impuls, zachętę do podróżowania koleją zarówno dalekobieżną jak i regionalną" - podkreślił.

Wiceminister infrastruktury wyjaśnił, że przy rewizji inwestycji kolejowych, które będą sfinansowane z KPO chodziło o to, żeby w skali całej sieci znaleźć takie miejsca, gdzie parametry są jeszcze niskie i trzeba je dostosować do dzisiejszych wymogów tak na długich trasach, jak również na trasach regionalnych, jak ta z Suchej Beskidzkiej do Żywca, gdzie czas przejazdu skróci się z 75 min do do 32 min.

Dodał, że inwestycje obejmują też poprawę przepustowości na trasach przeznaczonych przede wszystkim dla ruchu towarowego.

Malepszak poinformował, że środki ze zrewidowanego kolejowego KPO przeznaczone będą również na uruchomienie systemu łączności GSMR na Centralnej Magistrali Kolejowej, dzięki czemu czas przejazdu z Warszawy do Krakowa skróci się do 1 godz. 50 min. w roku 2027.

Resort funduszy i polityki regionalnej przekazał w komunikacie, że obecnie w KPO zakontraktowano 65 proc. środków przeznaczonych na linie kolejowe, co oznacza 7 mld zł przypisanych do konkretnych inwestycji.

W Krajowym Planie Odbudowy przewidziano ok. 40 projektów dotyczących linii kolejowych. Wśród nich jest np. modernizacja za 4 mld zł linii nr 104 Chabówka – Nowy Sącz, na odcinku Chabówka – Rabka Zaryte – Mszana Dolna oraz Limanowa – Klęczany – Nowy Sącz. Kolejna inwestycja, to modernizacja i elektryfikacja linii nr 38 Giżycko – Korsze za 1,2 mld zł. Ten projekt ma pozwolić skrócić czas przejazdu i zwiększyć przepustowość trasy Olsztyn – Ełk. Za 800 mln zł zrewitalizowana ma zostać też linia kolejowa Herby Nowe – Oleśnica na odcinku Kępno – Oleśnica. Oznacza, to powrót pociągów na tę trasę po 20 latach oraz ułatwienie połączeń regionalnych i międzywojewódzkich. (PAP)