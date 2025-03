Do końca czerwca samorządowcy z Warmii i Mazur przejdą obowiązkowe szkolenia z obrony cywilnej

— To będą 2-, 3-dniowe kursy. Sądzę, że do ich prowadzenia będziemy angażować m.in. pracowników Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie — powiedział wojewoda Król i dodał, że szkolenia te będą obowiązkowe dla każdego samorządowca. Wojewoda ma na ten cel zarezerwowane pieniądze, które przekazano mu z budżetu państwa.

Nowe przepisy dotyczące programów szkoleń dla samorządowców weszły w życie 8 lutego. Jak wskazano w rozporządzeniu, zasadnicze szkolenie dla wójtów, burmistrzów i prezydentów miast obligatoryjnie obejmuje zagadnienia dotyczące: zagrożeń bezpieczeństwa narodowego, w tym społeczności lokalnej; krajowych i międzynarodowych regulacji prawnych z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej; organizacji i funkcjonowania ochrony ludności i obrony cywilnej; przygotowań i planowania w ochronie ludności i obronie cywilnej, w tym zapewnienie ciągłości działania gminy i powiatu oraz mobilizacja personelu i podmiotów obrony cywilnej.

Obowiązkowo na szkoleniu dla samorządowców będą omawiane tematy z zakresu organizacji pierwszej pomocy przedmedycznej; współpracy, wsparcia i współdziałania w ochronie ludności i obronie cywilnej, w tym współpracy z organizacjami pozarządowymi; kierowania bezpieczeństwem w różnych stanach funkcjonowania państwa; organizacji Systemu Bezpiecznej Łączności Państwowej; ochrony ludności w sytuacjach kryzysowych. Ten etap szkoleń obejmuje też ćwiczenia, grę decyzyjną, treningi oraz warsztaty w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej.

Zgodnie z przepisami szkolenie podstawowe przeznaczone dla wójtów, burmistrzów i prezydentów miast potrwa co najmniej 24 godziny lekcyjne. Co najmniej 16 musi być zrealizowanych w trybie stacjonarnym z bezpośrednim, fizycznym kontaktem z osobą prowadzącą zajęcia dydaktyczne. Szkolenie aktualizujące trwa tylko 8 godzin lekcyjnych, w tym co najmniej 6 to szkolenie w trybie stacjonarnym.

Wojewoda Król przyznał, że starostowie z warmińsko-mazurskiego przeszli w ostatnim czasie Wyższy Kurs Obronny, którego celem było praktyczne przygotowanie do realizacji pozamilitarnych zadań obronnych. (PAP)