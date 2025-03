Selena Gomez w stylu starego Hollywood na czerwonym dywanie Oscarów.

97. gala Oscarów przeszła do historii – to nie tylko najważniejsze wydarzenie filmowe roku, ale również jeden z najbardziej wyczekiwanych momentów w świecie mody. Na czerwonym dywanie w Dolby Theatre w Hollywood zachwyciło wiele gwiazd, jednak to Selena Gomez przyciągnęła szczególną uwagę swoją spektakularną stylizacją.