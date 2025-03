Lista supermiliarderów. Lider z ogromną przewagą

We wtorek amerykański dziennik po raz pierwszy opublikował listę 24 supermiliarderów, czyli osób, których majątek przekracza 50 miliardów dolarów. Zestawienie oparto na analizach Altrata, firmy monitorującej globalne bogactwo.

Z danych "WSJ" wynika, że supermiliarderzy posiadają ponad 16% całkowitego majątku miliarderów na świecie, co stanowi znaczący wzrost w porównaniu do 4% w 2014 roku. Łączna wartość majątku tej elitarnej grupy wynosi 3,3 biliona dolarów, co odpowiada nominalnemu PKB Francji. Wśród 24 najbogatszych osób na świecie aż 16 osiągnęło status centymiliarderów, posiadając majątek przekraczający 100 miliardów dolarów.

Jak podkreśla gazeta, majątek Elona Muska przewyższa przeciętne zasoby amerykańskiej rodziny ponad dwa miliony razy. Bloomberg oszacował, że po zwycięstwie Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich w listopadzie 2024 roku wartość firm należących do Muska wzrosła o 613 miliardów dolarów. Kwota ta obejmuje przewidywane inwestycje, czyli jeszcze niezrealizowane, ale planowane transakcje. Obecnie Musk pełni funkcję doradcy Trumpa.

Na trzecim miejscu listy "WSJ" uplasował się Bernard Arnault, właściciel luksusowego koncernu Louis Vuitton Moet Hennessy, z majątkiem wynoszącym 238,9 miliarda dolarów. Pierwszą piątkę zamykają Larry Ellison, prezes Oracle (237 miliardów dolarów), oraz Mark Zuckerberg, twórca Facebooka (220,8 miliarda dolarów).

W zestawieniu znalazły się także trzy kobiety: Alice Walton, spadkobierczyni fortuny Walmartu (110,2 miliarda dolarów), Julia Koch, która odziedziczyła majątek po zmarłym mężu, współzałożycielu Koch Inc. (65,1 miliarda dolarów), oraz Francoise Bettencourt Meyers, wnuczka założyciela L'Oreal (61,9 miliarda dolarów).

Listę zamykają Zhong Shanshan, najbogatszy Chińczyk i założyciel firmy produkującej napoje Nongfu Spring (57,7 miliarda dolarów), oraz Prajogo Pangestu, indonezyjski przedsiębiorca i właściciel Barito Pacific Timber (55,4 miliarda dolarów).

