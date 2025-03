Poznajmy zwycięzców złotej dziesiątki [ZDJĘCIA]

W gościnnych progach hotelu Omega zorganizowaliśmy Bal Sportu i Biznesu, podczas którego ogłosiliśmy wyniki 64. Plebiscytu na 10 Najpopularniejszych Sportowców Województwa. Po zsumowaniu wyników głosowania kuponowego, sms-owego i plebiscytowej kapituły złożonej z ludzi sportu, biznesu, nauki i polityki okazało się, że pierwsze miejsce zajęła Anastazja Kuś, bardzo młoda i zarazem bardzo utalentowana biegaczka olsztyńskiego AZS UWM.

Poznajmy zwycięzców złotej dziesiątki!



2. Maciej Kowalewicz

strzelectwo sportowe, Gwardia Olsztyn

Olimpijczyk z Paryża, cztery razy stanął na podium Akademickich Mistrzostw Świata (srebro i trzy brązy), w Hungarian Open triumfował z Izabellą Dudek w konkurencji KPN Mix. Srebrny i złoty medalista mistrzostw Polski w strzelaniu na 300 metrów. Podczas gali Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego odebrał nagrodę dla najlepszego zawodnika roku w karabinie pneumatycznym seniorów.

- Na pewno liczyłem na lepszy wynik podczas igrzysk w Paryżu, ale był to mój olimpijski debiut, więc mam nadzieję, że w kolejnym starcie będzie już lepiej - przyznał Maciej Kowalewicz. - Na pewno zrobiłem wszystko, co tylko mogłem w danej chwili. Wyniki w karabinie pneumatycznym uważam za dobre, natomiast w trzech postawach spisałem się poniżej oczekiwań. Muszę to wziąć na siebie. Jednak generalnie był to dobry rok, bo przecież najpierw, zajmując czwarte miejsce w mistrzostwach Europy, wywalczyłem olimpijską przepustkę. W naszej dyscyplinie jest to olbrzymi sukces, ponieważ na mistrzostwach świata startuje nawet 150 zawodników, a na igrzyskach najwyżej 40. Dlatego cieszę się, że w Paryżu mogłem reprezentować Polskę, Warmię i Mazury oraz Olsztyn.

Nagrody, które wręczyli wiceminister Ireneusz Nalazek i Natalia Tur z Galerii Warmińskiej i Aura Centrum Olsztyna, w imieniu syna odebrała Małgorzata Birbach-Kowalewicz, olimpijka z Barcelony (1992). Towarzyszył im Mikołaj Kania, 12-letni mistrz sportów walki.

3. Konrad Bukowiecki

lekka atletyka, AZS UWM Olsztyn

Wicemistrz Polski w pchnięciu kulą na stadionie. 2024 rok miał być jednak zwieńczeniem czteroletnich przygotowań do olimpiady w Paryżu. Dla kulomiota AZS UWM Olsztyn miały to być już trzecie igrzyska, a kibice liczyli, że będzie to też jego najlepszy olimpijski start (wcześniej nie powiodło mu się w Rio de Janeiro i Tokio). Niestety, cały ubiegły rok wicemistrz Europy z Berlina (2018) zmagał się z bolesną kontuzją (zerwane więzadła krzyżowe i łokieć), mimo to ostatecznie zdołał awansować na mistrzostwa Europy i przede wszystkim wywalczył olimpijską przepustkę.

- Nie winię losu za to, że muszę zmagać się z kontuzjami, tylko walczę na każdym treningu, by być coraz lepszym i znów pchać jak najdalej. Wierzę, że przyjdzie moment, w którym za tę walkę zostanę nagrodzony - przed wylotem do Francji powiedział Konrad Bukowiecki. Niestety, w Paryżu przegrał z kontuzjami, które uniemożliwiły mu dalekie pchnięcia.

Wszystko jednak wskazuje, że najgorsze już za nim - świadczą o tym udane konkursy na początku 2025 roku (we wszystkich przekroczył granicę 20 metrów) oraz przede wszystkim wywalczony 22 lutego w Toruniu tytuł halowego mistrza Polski (21,32 metra).

Ireneusz Bukowiecki, ojciec i trener Konrada odebrał nagrodę z rąk Marcina Kulaska, ministra nauki i szkolnictwa wyższego.

4. Lena Maruszak

jeździectwo, AZS UWM Olsztyn

W 2024 rok olsztynianka weszła z poważną kontuzją, a mimo to została powołana do młodzieżowej reprezentacji Polski w skokach przez przeszkody. Jej sukcesy to m.in. czwarte miejsce w kwietniowym Pucharze Narodów w Sentower Park w Belgii, czwarte miejsce indywidualnie i piąte drużynowo w zawodach Grand Prix w austriackim Linzu (kategoria wiekowa U25), dzięki czemu zdobyła punkty do światowego rankingu. Premiowane miejsca w zawodach ogólnopolskich zaowocowały powołaniem także jej drugiego konia do Kadry Narodowej.

W czerwcu wzięła udział w Pucharze Narodów w holenderskim Zuidwolde i w CSIO Sopot - te drugie są najwyżej notowanymi rankingowo zawodami w Polsce. Uczestniczka mistrzostw Europy młodych jeźdźców w Holandii.

W sierpniu zrezygnowała ze swej dotychczasowej kategorii wiekowej, po czym zadebiutowała w Mistrzostwach Polski seniorów, w których jako jedyny młody jeździec i jako jedyna kobieta zakwalifikowała się do ścisłego finału (ostatecznie była szósta).

Wrzesień to z kolei finał Młodzieżowego Pucharu Narodów w belgijskim Lier.

Udane występy w wielu zawodach w kraju i zagranicą, w których zajmowała punktowane miejsca, pozwoliły Lenie zakończyć rok na trzecim miejscu w kategorii Młodych Jeźdźców w rankingu Polskiego Związku Jeździeckiego!

5. Kuba Hawryluk

siatkówka, Indykpol AZS Olsztyn

Młody libero przebojem wdarł się do plusligowej elity. Czasem można odnieść wrażenie, że nie ma dla niego piłek nie do podbicia. Jego siatkarskim idolem jest francuski libero Jenia Grebennikov.

Po debiutanckim sezonie (2022/23) został uznany za „Odkrycie PlusLigi”. Jest także mistrzem świata kadetów (2021), zdobywcą srebrnego medalu mistrzostw Europy juniorów (2022) i brązowym medalistą mistrzostw Europy do lat 22 (2024). Jego grę docenił Nicola Grbić, selekcjoner seniorskiej reprezentacji Polski, który uznał, że z tej „mąki będzie chleb”, dlatego dwukrotnie (2023 i 2024) powołał zawodnika Indykpolu AZS do szerokiego składu biało-czerwonej ekipy.

Mimo kilku ciekawych propozycji Hawryluk, który we wrześniu skończy dopiero 22 lata, ostatecznie o dwa lata przedłużył umowę z olsztyńskim plusligowcem. - Duży talent - nie ma wątpliwości Zbigniew Lubiejewski, mistrz olimpijski z Montrealu w 1976 roku. - Do PlusLigi ten młody chłopak wszedł z przytupem, ponieważ debiutancki sezon miał naprawdę bardzo udany. W tym jest może trochę słabiej, ale wciąż jest to bardzo mocny punkt olsztyńskiego zespołu.

6. Judyta Andrukajtis

boks, Elite Fight Club Lidzbark Warmiński

Jej przygoda z boksem zaczęła się pięć lat temu, gdy z mamą wspólnie uznały, że warto byłoby trochę się poruszać. - Zaczęłyśmy chodzić na treningi ogólnorozwojowe, ale w pewnym momencie trafiłam na zajęcia bokserskie i... wcale mi się nie spodobało - wspomina Judyta, która w sierpniu skończy 17 lat. - Mimo to nie zrezygnowałam, no i po pewnym czasie do boksu jakoś się przekonałam, coś w nim zobaczyłam - dodaje multimedalistka mistrzostw Polski i Europy w boksie amatorskim oraz zwyciężczyni wielu prestiżowych turniejów w Europie. 2024 rok zapowiadał się dla niej bardzo obiecująco, ponieważ została powołana do kadry narodowej kadetek, niestety, ze względów zdrowotnych od kwietnia miała przerwę w treningach. Dlatego jej cele na ten rok to powrót do startów. - Na razie trenuję i nie mam jeszcze opracowanych planów na ten rok, ale na pewno będę chciała powalczyć o medal mistrzostw Polski. Największym marzeniem jest jednak udział w mistrzostwach świata juniorów pod szyldem organizacji World Boxing. Jeśli nie w tym, to w następnym roku - kończy Judyta, której sportowym idolem jest Dariusz Michalczewski.

7. Paweł Pszczółkowski

biegi, Pszczółkowski Team

Uczestnik mistrzostw świata w biegu 48-godzinnym oraz zwycięzca dwudniowych zawodów Warmia Run Challenge w Olsztynie, podczas których przebiegł sześć dystansów - najpierw 5 km, 10 km i półmaraton w terenie, a następnego dnia półmaraton, 10 km i 5 km po asfalcie. Jednak jego największym ubiegłorocznym sukcesem było dziesiąte miejsce w drużynowych mistrzostwach świata w formule Backyard Ultra (rywalizowały reprezentacje aż 63 krajów!). Podczas tych niesamowicie wyczerpujących mistrzostw był najlepszy w polskiej ekipie, zaliczając 67 pętli, co jest jego nowym rekordem życiowym, bo oznacza, że przebiegł 449 kilometrów 300 metrów! Dzięki temu w tym roku weźmie udział w indywidualnych mistrzostwach świata, które w październiku odbędą się w USA. W 2023 roku wśród 75 zawodników zajął dopiero 62. miejsce, a zwycięzca zaliczył wtedy aż 108 pętli, bijąc tym samym rekord świata.

W Backyard Ultra zasady rywalizacji są proste: zawodnik w ciągu godziny musi przebiec 6706 metrów. Tempo sam sobie narzuca, ale musi pamiętać o tym, że na początku każdej następnej godziny znowu pojawi się na starcie, by znowu zaliczyć taki sam dystans. Czyli im szybciej będzie biegł, tym się bardziej zmęczy, ale za to na mecie będzie miał trochę więcej czasu na odpoczynek. Rywalizacja trwa do momentu, w którym do kolejnej pętli stawi się tylko jeden biegacz.

8. Agata Barwińska

żeglarstwo, MOS SSW Iława

Iławianka to dwukrotnie złota (2021, 2022) i brązowa (2020) medalistka mistrzostw Europy oraz wicemistrzyni świata z 2021 roku. W ubiegłym roku w Atenach zajęła siódme miejsce w mistrzostwach Europy w olimpijskiej klasie ILCA 6, jednak w 2024 roku jej najważniejszym sportowy celem był olimpijski debiut (w 2021 roku wyjazd do Tokio przegrała na ostatniej prostej). Barwińska najpierw wywalczyła dla Polski olimpijską przepustkę, po czym wygrała o nią krajową rywalizację, dzięki czemu zadebiutowała w igrzyskach olimpijskich. We Francji wśród 43 rywalizujących w Marsylii żeglarek Polka, za którą kciuki trzymała cała Iława i okolice, zajęła 15. lokatę. Nieźle jak na debiutantkę, ale apetyty były większe. Może marzenia o olimpijskim podium uda się spełnić w 2028 roku w Los Angeles.

Po powrocie z igrzysk Agata Barwińska wywalczyła jeszcze mistrzostwo Polski. Jej osiągnięcia zostały docenione podczas październikowej uroczystej gali z okazji 100-lecia Polskiego Związku Żeglarskiego, która się odbyła w Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku.

9. Michał Burczyński

bojery, AZS UWM Olsztyn

2024 rok w bojerach był teatrem jednego aktora, ponieważ Michał Burczyński został mistrzem świata (po raz czwarty w karierze!) oraz mistrzem Europy. - Był to najlepszy tydzień w mojej długiej karierze, bo zdobyłem przecież dwa mistrzowskie tytułu - powiedział po powrocie z Estonii, gdzie zorganizowano MŚ i ME.

- Było dużo ścigania i dużo adrenaliny - tak ocenił mistrzostwa świata. - Kluczowe - jak zawsze - było poprawne żeglowanie, odpowiedni dobór sprzętu, zachowanie koncentracji, spokoju, bo wszystko zaczyna się i kończy w głowie. Cieszę się, że w takich dość trudnych dla mnie regatach - bo stresujących i ze zmiennym wiatrem - udało mi się osiągnąć taki wynik. Nie jestem zawodnikiem, który często staje na podium, ale fajnie jest wracać, cieszę się, że jestem w miejscu, w jakim jestem.

Z tym rzadkim stawaniem na podium to pan Michał trochę przesadził, bowiem na koncie ma jeszcze m.in. trzy srebrne oraz cztery brązowe medale MŚ, poza tym trzy razy został także mistrzem Europy. - Cóż, w bojerach forma często „dotyka” nas niespodziewanie - przyznał zawodnik AZS UWM Olsztyn.

10. Szymon Jakubiszak

siatkówka, Indykpol AZS Olsztyn

Wychowanek Trefla Gdańsk, w którym przeszedł wszystkie szczeble grup młodzieżowych. Obecnie czołowy środkowy PlusLigi. W trwającym właśnie sezonie trudno wyobrazić sobie olsztyński zespół bez Jakubiszaka, który dzieli i rządzi na środku siatki. Jego mocną stroną jest blok - w ten sposób w 26 meczach zdobył aż 59 punkty (siódmy wynik w lidze). M.in. dzięki temu w 2024 roku zadebiutował w seniorskiej reprezentacji Polski.

- Siatkarz z olbrzymim potencjałem - nie ma wątpliwości Andrzej Grygołowicz, najbardziej utytułowany trener w historii olsztyńskiej siatkówki. - Jego atutem są znakomite warunki fizyczne (208 centymetrów wzrostu - red.), jednak jako środkowy jest bardzo uzależniony od rozgrywającego. Im lepszego będzie miał zawodnika na tej pozycji, tym sam też będzie lepszy. Jak na razie zbyt często dostaje za niskie piłki, w efekcie zdarza mu się zaatakować w aut. Ale bez wątpienia jest to utalentowany siatkarz. Oby więcej takich i w Olsztynie, i PlusLidze, i w reprezentacji Polski.

