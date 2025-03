Aleksandra Mirosław w najnowszej kampanii Grupy WeNet

Z początkiem marca ruszyła nowa ogólnopolska kampania reklamowa marki WeNet, której celem jest zainspirowanie przedsiębiorców sektora MŚP do rozwoju swojej firmy w Internecie. W nowej, kolejnej serii spotów reklamowych wystąpiła Aleksandra Mirosław - mistrzyni we wspinacze sportowej, która tym samym dołączyła do wspaniałego grona dotychczasowych ambasadorów marki: Roberta Korzeniowskiego i Mai Włoszczowskiej, którzy pod okiem ekspertów WeNet rozwijają swoje biznesy w sieci.

W ramach współpracy z Aleksandrą Mirosław eksperci WeNet zaprojektują dla niej stronę internetową oraz sklep online wspierający jej inicjatywy biznesowe. WeNet zadba również o wyjątkowy wygląd serwisu internetowego, jego funkcjonalność, User Experience, a także widoczność strony internetowej w wynikach wyszukiwania.

— Jestem niezwykle zadowolona, że dołączyłam do grona sportowców-ambasadorów, którzy z pomocą WeNet rozwijają swoją obecność w świecie marketingu online. Współpraca z liderem e-marketingu dla małych i średnich firm pozwala mi wejść na nowy poziom i od podstaw zbudować własny biznes internetowy. Dla aktywnego sportowca, który spędza wiele czasu na wyjazdach, obozach i zawodach, działalność online to naturalna droga rozwoju. Dzięki wsparciu ekspertów WeNet mogę skupić się na swojej karierze sportowej, mając pewność, że moje działania biznesowe są w najlepszych rękach — mówi Aleksandra Mirosław, ambasadorka marki WeNet.

Aleksandra Mirosław specjalizuje się we wspinaczce sportowej na czas. Do tej pory dwukrotnie zdobyła mistrzostwo świata w tej konkurencji (Innsbruck 2018 i Hachiōji 2019, a w 2014 r. brąz) oraz mistrzostwo Europy (Edynburg 2019, Monachium 2022 i wicemistrzostwo w 2013 r. w Chamonix). Złoty medal olimpijski we wspinaczce sportowej na czas to jej największy sukces w karierze. W stolicy Francji Mirosław poprawiła też dwa razy swój rekord świata, który obecnie wynosi 6,06 sekundy.

Nowa ambasadorka WeNet jest znana przede wszystkim jako wybitna zawodniczka, jednak poza osiągnięciami na polu sportowym aktywnie rozwija swój biznes jako mówczyni motywacyjna i przedsiębiorczyni. Inicjuje i wspiera liczne przedsięwzięcia, które mają na celu aktywizację oraz osiąganie sukcesów przez kobiety. Skupiając się na rozwoju ich kariery zawodowej i osobistej, promuje edukację, motywację oraz budowanie pewności siebie, stając się inspiracją dla wielu osób.

Najnowsza kampania WeNet jest adresowana do przedsiębiorców sektora MŚP, dla których ważny jest rozwój biznesu w sieci i dotarcie do nowych klientów. Kreacja spotów reklamowych opiera się na historiach sukcesów dwóch bohaterek kampanii. Jedną z nich jest Aleksandra Mirosław - czynna sportsmenka i przedsiębiorczyni, która rozpoczyna działalność biznesową w świecie online. A drugą masażystka, która dzięki wsparciu WeNet przeniosła biznes do Internetu i dalej skutecznie go rozwija.

— Jako WeNet od lat podkreślamy, jak istotna jest obecność małych i średnich firm w Internecie. Pomagamy naszym klientom wykorzystywać kluczowe obszary, które wpływają na ich sukces online. W związku z tym, tematem przewodnim naszej nowej kampanii wizerunkowej jest rola strony internetowej w prowadzeniu biznesu. To nie tylko wizytówka firmy, ale także narzędzie, które komunikuje ofertę i buduje pierwsze wrażenie. Dlatego warto powierzyć jej stworzenie ekspertom, którzy, śledząc najnowsze trendy, zadbają kompleksowo o każdy etap - od projektu, przez wykonanie, po bieżącą obsługę. Taki poziom wsparcia oferują eksperci WeNet i w takim zakresie wspieramy naszych klientów oraz ambasadorów — mówi Elżbieta Piotrowska-Krzak, dyrektorka strategii digital w Grupie WeNet.

WeNet, jako lider transformacji technologicznej sektora MŚP, od lat dostarcza kompleksowe rozwiązania do prowadzenia biznesu online dla przedsiębiorców, które sprawdzają się na każdym etapie rozwoju firmy, niezależnie od branży czy miejsca, w którym jest prowadzony biznes. Firma regularnie inwestuje w rozwój nowoczesnych technologii, szczególnie sztucznie inteligencji (AI), które pozwalają efektywniej i skuteczniej dotrzeć do klientów i optymalizować działania marketingowe.

Eksperci WeNet pomagają zaprojektować i wykonać stronę internetową, sklep internetowy oraz zaplanować promocję online, która przede wszystkim umożliwia budowę widoczności w lokalnych wynikach wyszukiwania. W ofercie Grupy WeNet nie brakuje również wsparcia e-commerce i SEO. Firma oferuje audyt stron internetowych, narzędzia do ich budowy oraz systemy kompleksowo raportujące wyniki realizowanych dla klienta działań.

W bogatej gamie innowacyjnych rozwiązań znajduje się również budowa sklepu internetowego, dopasowanego do potrzeb każdego przedsiębiorcy, który pragnie rozwinąć swój e-biznes. Eksperci WeNet wspierają przedsiębiorców na każdym etapie działalności, by mogli skutecznie wykorzystać potencjał, jaki niesie obecność w Internecie oraz nowoczesne, innowacyjne narzędzia internetowe.

Tegoroczna kampania wystartowała na początku marca br. i potrwa do końca czerwca 2025 roku.

Wszystkie działania reklamowe będą realizowane w Internecie i obejmują formaty: search, display, content oraz mailing. Kampanię wspierają również szerokie działania komunikacyjne, które są prowadzone na ogólnopolskich portalach internetowych oraz w mediach społecznościowych takich, jak: Facebook i YouTube, a także w Google.

Za stworzenie koncepcji kreatywnej i produkcję spotów kampanii odpowiada agencja FilmCloud, a za dodatkowe wsparcie związane z planowaniem i zakupem mediów w digital‘u - Sales&more.

