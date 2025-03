Na drogach powiatu olsztyńskiego wypadków nie było, za to trafili się "trafieni" kierowcy

W piątek (28 lutego) w południe pod numer alarmowy zadzwonili pracownicy jednego z olsztyńskich supermarketów.

Z ich relacji wynikało, że od jednego z klientów wyczuli wyraźny zapach alkoholu. Postanowili sprawdzić, czy zamierza w takim stanie odjechać samochodem. Na ekranach systemu monitoringu marketu zauważyli, że kierowca przyjechał autem na zakupy i ma zamiar wrócić w taki sam sposób.

Pracownicy ujęli mężczyznę zanim ten wyjechał ze sklepowego parkingu, zastali go siedzącego za kierownicą z piwem w ręku. Skierowani na miejsce policjanci zbadali trzeźwość ujętego 63-latka z wynikiem ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie.

W niedzielę (2 marca) po godzinie 16 policjanci z Komisariatu Policji w Biskupcu interweniowali w sprawie zgłoszenia mieszkańca podbiskupieckiej miejscowości.

Mężczyzna przekazał mundurowym, że jakiś kierowca wjechał samochodem w ogrodzenie jego posesji i odjechał z miejsca zdarzenia. Funkcjonariusze ustalili, kto mógł kierować pojazdem i pojechali do miejsca zamieszkania wytypowanego sprawcy.

Pojazd, który brał udział w zdarzeniu był zaparkowany pod ustalonym przez policjantów adresem, w domu był 29-letni właściciel auta – z ponad 3 promilami alkoholu w organizmie i zakazem prowadzenia pojazdów na koncie. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu do wytrzeźwienia, kiedy dojdzie do siebie zostanie przesłuchany. Policjanci zatrzymali też jego pojazd i zabezpieczyli dowody, które posłużą do oskarżenia go przed sądem o kierowanie autem w stanie nietrzeźwości.

Za kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności i co najmniej 3-letni zakaz prowadzenia pojazdów. Jazda mimo sądowego zakazu to przestępstwo zagrożone 5-letnią odsiadką.

Od piątku do niedzieli na drogach naszego powiatu nie doszło do żadnego wypadku komunikacyjnego.