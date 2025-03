Warszawa traci ważnego gracza finansowego – NatWest znika z Polski

Stolica, jako finansowe serce Polski, wkrótce odczuje poważne zmiany na rynku bankowym. Brytyjski bank NatWest ogłosił, że do końca 2025 roku całkowicie wycofa się z naszego kraju, co oznacza likwidację setek stanowisk pracy i osłabienie stołecznego ekosystemu biznesowego. Wpływa to nie tylko na rynek finansowy, ale również na Warszawę, gdzie znajduje się główne biuro operacyjne banku w Polsce.