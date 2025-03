Zaćmienie Księżyca, częściowe zaćmienie Słońca i kosmiczne „trojaczki”

Damian Jabłeka, wicedyrektor Planetarium Śląskiego w Chorzowie i autor bloga "Dotknij nieba”, w rozmowie z PAP zachęcał, by w najbliższych tygodniach spoglądać w niebo, bo będą się na nim już pojawiać gwiazdozbiory wiosenne – łącznie z najbardziej charakterystyczną dla tej pory roku konstelacją Lwa. "Niektóre są już widoczne wieczorem, ale warto prowadzić obserwacje również w drugiej części nocy, bo z czasem wiosenne gwiazdozbiory są coraz wyżej nad horyzontem i coraz lepiej je widać" – powiedział.

Zapowiedział też, że w marcu miłośników astronomii czeka kilka ciekawych zjawisk. 14 marca będą mogli obserwować zaćmienie Księżyca, choć będzie ono bardzo trudne do zobaczenia w Polsce.

"Faza częściowa będzie niewidoczna z naszego kraju, bo zdarzy się o wschodzie Słońca. Przed zachodem księżyca wejdzie on w fazę półcieniową, ale jego jasność zmieni się bardzo nieznacznie, w dodatku będzie niziutko nad horyzontem. Ale może uda się go dostrzec" – przyznał wicedyrektor Planetarium Śląskiego.

Za to 29 marca można się spodziewać częściowego zaćmienia Słońca. "Księżyc zakryje ok. 15 proc. tarczy słonecznej. Chociaż to niewiele, przy odpowiednich zabezpieczeniach sprzętu, a zwłaszcza oczu za pomocą silnych, przeznaczonych do obserwacji Słońca filtrów będzie można to wyraźnie zobaczyć. To będzie najbardziej efektowne zjawisko astronomiczne w najbliższych miesiącach" – ocenił Damian Jabłeka.

Z kolei w kwietniu w jednej linii ułożą się Mars oraz Kastor i Pollux, czyli dwie najjaśniejsze gwiazdy z gwiazdozbioru Bliźniąt. „Podobnej jasności gwiazdy i planeta obecnie układają się w kształt litery L. Na początku kwietnia jednak Mars – tuż przed tym, jak opuści ten gwiazdozbiór – utworzy z Bliźniętami ‘trojaczki’, czyli jedną linię z trzech punktów. 5 kwietnia dołączy do nich jeszcze Księżyc” – poinformował ekspert.

