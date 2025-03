Możliwe scenariusze po spotkaniu Trump-Zełenski: analiza Radosława Pyffla

Scenariusz 1: Trump odchodzi od stołu

Pierwsza możliwość zakłada, że Donald Trump podejmie decyzję o odejściu od dalszych negocjacji i diametralnie zmieni swoje stanowisko. Jednak, jak zauważa Pyffel, szanse na ten obrót wydarzeń systematycznie maleją. Po ostatnich rozmowach z Zełenskim wydaje się, że Trump może raczej kontynuować obecną politykę wobec Ukrainy, niż nagle zmieniać kurs.

Scenariusz 2: Rosja zdyskredytuje Trumpa

Drugi scenariusz przewiduje, że Rosja będzie dążyć do zdyskredytowania Trumpa na arenie międzynarodowej, podważając jego wiarygodność jako przywódcy USA. Gdyby Moskwa skutecznie pokazała Trumpa jako nieprzewidywalnego i niewiarygodnego partnera, mogłoby to doprowadzić do pogłębienia izolacji Stanów Zjednoczonych na arenie międzynarodowej. Jak podkreśla Pyffel, byłby to korzystny scenariusz dla Chin, ponieważ otworzyłby drogę do zacieśnienia współpracy gospodarczej i technologicznej między Europą a Pekinem.

Scenariusz 3: Sojusz USA i Rosji

Trzeci scenariusz, którego najbardziej obawiają się Chiny, zakłada, że Trump dogada się z Moskwą kosztem Ukrainy. Według Pyffla, możliwe jest, że USA zaoferują Rosji znaczące koncesje na Ukrainie w zamian za współpracę w innych obszarach. Już teraz Moskwa zyskała akceptację dla aneksji 20% terytorium Ukrainy, a jeśli uzna, że może wywalczyć jeszcze więcej, może to doprowadzić do daleko idących zmian geopolitycznych.

Chiny zdają sobie sprawę, że ewentualna współpraca USA i Rosji mogłaby zagrozić ich strategicznym interesom. Właśnie dlatego, jak podkreśla Pyffel, Pekin bacznie obserwuje rozwój sytuacji i analizuje możliwe reakcje. W tym kontekście warto zauważyć, że w czasie gdy uwaga świata skupiona była na Waszyngtonie, chiński prezydent Xi Jinping spotkał się z Siergiejem Szojgu, sekretarzem Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. Deklaracje o „przyjaźni” między Chinami a Rosją mogą być jedynie formalnością, ale pokazują, że Pekin zdaje sobie sprawę z zagrożenia wynikającego z potencjalnego zbliżenia Moskwy i Waszyngtonu.

Podsumowując, według Radosława Pyffla, każdy z tych scenariuszy może mieć poważne konsekwencje dla ładu światowego. W najbliższych tygodniach okaże się, która ścieżka okaże się najbardziej prawdopodobna.



Źródło: fakt.pl