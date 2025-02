ABB sprzedaje fabrykę w Bielsku-Białej. 700 pracowników przejdzie do nowego właściciela

— W ramach strategii optymalizacji mocy produkcyjnych i portfolio produktów, ABB planuje sprzedaż zakładu produkcyjnego w Bielsku-Białej. Transakcja nie wpłynie na likwidację miejsc pracy. Po jej finalizacji, spodziewanej w kwietniu 2025 roku, ponad 700 pracowników przejdzie do nowego pracodawcy, a ponad 100 pozostanie w ABB — poinformował koncern w oficjalnym komunikacie.

Decyzję skomentował także Stanisław Tański, dyrektor ds. korporacyjnych ABB w Polsce:

— Dynamiczne zmiany w otoczeniu rynkowym wymagają szybkiej adaptacji i zdecydowanych działań. Dzięki innowacjom oraz strategicznym partnerstwom podnosimy efektywność i umacniamy naszą pozycję, co przynosi korzyści zarówno klientom, jak i pracownikom — dodał.

Kolejne zwolnienia w dużych firmach

Sprzedaż fabryki ABB to nie jedyna znacząca zmiana na rynku pracy. W ubiegłym roku koncern zdecydował o zamknięciu zakładu w Aleksandrowie Łódzkim, który funkcjonował od 2010 roku i zatrudniał ponad 400 osób.

W lutym grupa CCC ogłosiła zwolnienia w dziale IT. Redukcja obejmie 250 stanowisk, co zmniejszy zespół z 550 do 300 osób. Jest to część planu oszczędnościowego na 2025 rok, który ma przynieść firmie 670 mln zł oszczędności. Prezes Dariusz Miłek zapowiedział również zmianę strategii e-commerce i rezygnację z nierentownych projektów.

Problemy dotknęły również UBS. Szwajcarski bank zamknie swoje biuro w Warszawie, co wiąże się ze stopniową redukcją zatrudnienia. Spośród 8700 pracowników około 7 proc. rocznie straci pracę w latach 2025–2026. Jednocześnie bank zapewnia, że nie wycofuje się z Polski – jego centra w Krakowie i Wrocławiu mają nadal odgrywać kluczową rolę.

Upadłość Rafako i zwolnienia grupowe w Carrefourze

Na zwolnienia grupowe zdecydował się również upadający zakład Rafako, jeden z najważniejszych producentów urządzeń dla polskiej energetyki. Problemy finansowe spółki doprowadziły do utraty płynności i złożenia wniosku o upadłość. W konsekwencji pracę straci niemal 700 osób.

Carrefour także ogłosił zwolnienia, które obejmą nawet 340 pracowników – podał serwis dlahandlu.pl. Zgłoszenie w tej sprawie trafiło już do warszawskiego urzędu pracy. Sieć uzasadnia decyzję koniecznością dostosowania się do aktualnej sytuacji rynkowej. Planowane są m.in. przebudowa sklepów, zmniejszenie powierzchni niektórych placówek oraz analiza rentowności i opracowanie planów naprawczych.

źródło: money.pl