Sensacyjny sondaż! Zmiany na podium

Według najnowszego sondażu prezydenckiego przeprowadzonego przez SW Research dla "Wprost" Sławomir Mentzen z Konfederacji wyprzedził Karola Nawrockiego. Rafał Trzaskowski z Koalicji Obywatelskiej utrzymuje pozycję lidera z poparciem 33,6 proc. poparcia ankietowanych.

Mentzen zdobył 18,9 proc. głosów, co oznacza wzrost o 5,8 pkt proc. w porównaniu z poprzednim badaniem. Kandydat PiS, Karol Nawrocki, uzyskał 16,5 proc., co stanowi spadek o 0,5 pkt proc. Warto zauważyć, że Mentzen cieszy się największym poparciem wśród mężczyzn i młodych wyborców.

Kolejne miejsca zajęli Szymon Hołownia z 7,9 proc., Grzegorz Braun z 2,9 proc., Krzysztof Stanowski z 2,8 proc., Adrian Zandberg z 2,6 proc., Marek Jakubiak z 2,2 proc. oraz Magdalena Biejat z 1,8 proc. 1 proc. respondentów wskazało innego kandydata, a 9,9 proc. nie podjęło jeszcze decyzji.

Kampania trwa

Do PKW wpłynęło do tej pory 30 zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych kandydatów na prezydenta. Zarejestrowanych zostało 28 komitetów. Są to komitety: popieranego przez PiS Karola Nawrockiego, Magdaleny Biejat (Lewica), Marka Jakubiaka (posła koła Wolni Republikanie), Macieja Maciaka (związanego z Włocławkiem lidera Ruchu Dobrobytu i Pokoju), Marka Wocha (kandydata Bezpartyjnych Samorządowców), Sławomira Mentzena (kandydata Konfederacji), Rafała Trzaskowskiego (prezydenta Warszawy i kandydata KO).

Zarejestrowane zostały również komitety: Grzegorza Brauna (europosła wykluczonego z Konfederacji), Szymona Hołowni (marszałka Sejmu, kandydata Trzeciej Drogi), Adriana Zandberga (posła, kandydata partii Razem), Wiesława Lewickiego (lidera partii Normalny Kraj), Wojciecha Papisa (kandydat Bezpartyjnych), Romualda Starosielca (kandydat Ruchu Naprawy Polski) i kandydata Polski Liberalnej Przedsiębiorców PL Pawła Tanajno.

Zarejestrowane są także komitety: Dawida Jackiewicza (b. ministra skarbu państwa w rządzie Beaty Szydło), Aldony Skirgiełło (kandydatki Samoobrony, znanej z programu "Żony Podlasia"), Dominiki Jasińskiej (trenerki Porozumienia Bez Przemocy i mediatorki), Joanny Senyszyn (b. posłanki SLD, ekonomistki, nauczycielki akademickiej), Krzysztofa Tołwińskiego (kandydata partii Front, b. wiceministra skarbu państwa w rządzie Jarosława Kaczyńskiego i b. posła PiS) oraz Piotra Szumlewicza (przewodniczącego Związkowej Alternatywy).

PKW przyjęła też zawiadomienia o utworzeniu komitetów wyborczych kandydatów: Eugeniusza Maciejewskiego (prezesa partii PIAST – Jedność Myśli Europejskich Narodów), Katarzyny Cichos (doktor nauk prawnych, inicjatorka Platformy Rozwoju Polski), Jana Kubania (prezesa Polsko-Amerykańskiej Fundacji Edukacji i Rozwoju Ekonomicznego), Włodzimierza Rynkowskiego (przewodniczącego partii Związek Słowiański), Marcina Bugajskiego (politologa), Artura Bartoszewicza (ekonomisty), Kamila Całek (działacza społecznego, politycznego i sportowego) i Jolanty Dudy (finansistki).

Na rejestrację czekają: komitet wyborczy Krzysztofa Andrzeja Sitko (Alternatywa Społeczna) i komitet wyborczy Jakuba Perkowskiego (Federacja dla Rzeczypospolitej).

PKW zarejestrowała na razie jednego kandydata na prezydenta - Sławomira Mentzena. Jego zgłoszenie trafiło do PKW 30 stycznia.

Zgodnie z kalendarzem wyborczym, czas na zawiadomienie PKW o utworzeniu komitetów wyborczych kandydatów na prezydenta jest do 24 marca. Wybory prezydenckie różnią się od innych tym, że komitety wyborcze mogą być tworzone wyłącznie przez wyborców, a nie przez partie polityczne, czy ich koalicje.

Po zebraniu 1000 podpisów z poparciem dla kandydata pełnomocnik komitetu wyborczego zawiadamia PKW o utworzeniu komitetu. Dopiero po rejestracji komitetu przez PKW może on prowadzić agitację.

Kolejnym krokiem prezydenckiej kampanii wyborczej jest zgłoszenie kandydata na prezydenta - czas na to upływa 4 kwietnia (piątek) o godz. 16. Do rejestracji kandydata przez PKW konieczne jest zebranie minimum 100 tys. podpisów z poparciem dla niego.

Wybory prezydenckie odbędą się 18 maja. Ewentualna druga tura zostanie przeprowadzona 1 czerwca.

PAP/Wprost