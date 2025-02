Zespół Myslovitz wystąpi w maju w Kortowie!

Grono artystów, którzy w maju odwiedzą Kortowo regularnie się powiększa za sprawą publikowanych przez organizatorów co 2 tygodnie informacji. Od października ujawniono, że na plaży nad Jeziorem Kortowskim będzie można zobaczyć i usłyszeć m.in. wielu popularnych raperów, jak Oki, Otsochodzi czy Opał, legendarne zespoły jak Lady Pank i muzycy, których utwory grają największe rozgłośnie radiowe w Polsce, jak Lanberry czy Wiktor Dyduła. Łącznie do tej pory ujawniono 11 wyjątkowych artystów, którzy wystąpią podczas Kortowiady 2025. Dziś organizatorzy przekazali informację o kolejnym zespole, który dołączył do line-upu.

Legenda polskiej sceny muzycznej dołącza do line-upu Kortowiady

Myslovitz to zdecydowanie jeden z najważniejszych polskich zespołów ostatnich dekad. Grupa powstała w 1992 roku i ma w swoim dorobku aż 10 wspaniałych albumów i legendarne przeboje, jak “Długość dźwięku samotności”, “Dla Ciebie” czy “Z twarzą Marylin Monroe”. Zespół otrzymał przez lata wiele nagród i uznanie fanów w różnym wieku. W 2022 roku zespół obchodził 30-lecie działalności, a już za kilkanaście tygodni usłyszymy ich w Kortowie!

Kortowiadowy plan wypełnia się wydarzeniami

Podczas tegorocznej edycji Kortowiady oprócz koncertów odbędzie się wiele różnego rodzaju wydarzeń, zarówno tych skierowanych do samych studentów, jak i tych, w których będą mogli uczestniczyć wszyscy chętni. Do tej pory potwierdzono, że odbędzie się Silent Party, Festiwal Gier Planszowych oraz Kino Plenerowe. Szczegóły dotyczące wydarzeń można znaleźć na stronie internetowej oraz w aplikacji mobilnej. Zainteresowani nadal mogą kupić także karnety, które upoważniają do wstępu na Plażę Kortowską, która na czas Kortowiady stanie się miasteczkiem festiwalowym. Można je znaleźć na oficjalnej stronie internetowej imprezy, pod adresem www.bilety.kortowiada.pl , a także na platformie Going. oraz Empik Bilety.

Kortowiada 2025 to festiwal studencki organizowany przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Fundację Samorządu Studentów oraz Radę Uczelnianą Samorządu Studenckiego.

Sponsorem Głównym wydarzenia jest Perła – Browary Lubelskie S.A.

Patronatem medialnym wydarzenie objęli: Wirtualna Polska, Eska, Eska Rock, Eska 2, o2, Going. MORE, olsztyn.com.pl, TKO, Radio UWM FM, Gazeta Olsztyńska, Made in Warmia & Mazury oraz TVP Olsztyn.