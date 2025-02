Które pączki w Olsztynie są najlepsze? Wielki test słodkości zweryfikował

Możliwości wypełnienia tych słodkości jest bez liku, ale które wybrać, żeby nie żałować? Po raz kolejny sprawdziła to Gastronautka, która we współpracy z czterema innymi blogerkami, przeprowadziła wielki test pączków.

Na Tłusty Czwartek czeka wielu mieszkańców Olsztyna, nie tylko miłośnicy słodkich wypieków. Przyjęło się nawet powiedzenie, że kalorie tego dnia nie istnieją.

Coraz więcej osób decyduje się na przygotowanie własnych pączków czy faworków, ale nadal większość udaje się do cukierni, piekarni a nawet marketów w poszukiwaniu tych najlepszych słodkości. Wybór wszędzie jest jednak tak duży, że trudno zdecydować się na jednego czy dwa. W kłopotliwym wyborze mieszkańcom Olsztyna zdecydowała pomóc się blogerka Gastronautka we współpracy z innymi smakoszkami.

W jury zasiadła Marta Szczepanik z Taste Content, Pani Jesień, Wołosewicz Wydra oraz Pracownia Decoflore.

— Zawiła pączkowa historia sięga setek lat wstecz. Na przestrzeni lat zmieniały się receptury, kształty i smaki kształtując ostatecznie to, czym możemy raczyć się dziś. A to, co jest dziś, podoba mi się najbardziej! Tydzień przed Tłustym Czwartkiem Szanowne Jury wybrało najlepszego pączka w Olsztynie (i okolicach). To druga edycja blogerskiego konkursu i cieszę się, że poziom edycji 2025 był wysoki i przede wszystkim bardzo równy — napisała w mediach społecznościowych Gastronautka.

W konkursie wzięło udział osiem cukierni i restauracji z Olsztyna i okolic.

Kobiety oceniały wygląd, smak, zapach, ilość i jakość nadzienia, a także innowacyjność.

— Wybór był trudny i ostatecznie zwyciężyły niuanse. Ocena odbyła się w ciemno, czyli jury nie miało informacji, skąd pochodzą pączki — wyjaśniła.

Gdzie znajdują się najlepsze pączki w Olsztynie?

Pierwsze miejsce zdobyła Kawa i Chałka, jak tłumaczy blogerka za piękne, przepyszne i doskonałe pączki o smakach tiramisu oraz zabajone z truskawką.

Na drugim miejscu znalazła się Prosta 38 Restaurant "za imponujące pączki o smakach pistacja i słony karmel".

Na trzecim miejscu podium stanęła Cukiernia Słodka Sztuka "za pyszne pączki o smakach kinder bueno i pistacja z maliną".

Wyróżnienie dostała Sielanka Restauracja & Bankiet z Gietrzwałdu, za pączka creme brulee.

Blogerki poleciły także pozostałe lokale, które wzięły udział w wielkim teście. Jak podkreśliły, poziom wszystkich pączków był rewelacyjny. Kobiety zapraszają także do House Cafe Olsztyn, Kawiarni Moja Stare Miasto, Karczmy w Stodole oraz Słodkiej Cechy.