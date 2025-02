Zachodniopomorskie: Syn przyznał się do zabicia matki

Zarzut zabójstwa 47-letniej mieszkanki Bornego Sulinowa usłyszał w Prokuraturze Rejonowej w Szczecinku syn kobiety 24-letni Mateusz K. Mężczyzna przyznał się do popełnienia zbrodni – poinformował rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Koszalinie Ryszard Gąsiorowski.

Ciało 47-letniej nauczycielki z widocznymi obrażeniami w obrębie głowy znalazła przed południem we wtorek w mieszkaniu w Bornem Sulinowie jej bliska koleżanka z pracy zaniepokojona tym, że ta nie pojawiła się w szkole. Wcześniej nie uprzedziła o swojej nieobecności.

Policja po przeprowadzeniu pod nadzorem prokuratora szczegółowych oględzin na miejscu zdarzenia jeszcze tego samego dnia, we wtorek wieczorem, do sprawy zatrzymała jedną osobę. Według nieoficjalnych informacji PAP, które w środę potwierdził prok. Gąsiorowski, był to syn denatki.

W środę około południa mężczyzna został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Szczecinku.

— Usłyszał zarzut zabójstwa swojej matki. Jest jedynym podejrzanym o popełnienie tej zbrodni — poinformował prok. Gąsiorowski.

Prokurator przekazał, że przesłuchanie podejrzanego zakończyło się po godz. 16.00. Mateusz K. w toku przesłuchania przyznał się do zabójstwa matki. Zabił ją 24 lutego.

— Podejrzany tłumaczył, że dopuścił się tego czynu w trakcie napadu chorobowego. Wyjaśniał, że leczy się psychiatrycznie — poinformował prok. Gąsiorowski.

Z ustaleń śledztwa wynika, że matka 24 lutego chciała porozmawiać z synem, który tymczasowo u niej mieszkał. Doszło między nimi do sprzeczki. Podczas wymiany zdań syn zaatakował matkę. Była szarpanina. Syn przewrócił matkę na ziemię. Dusił ją. Zadał jej uderzenia szklanym dzbankiem i nożem kuchennym, m.in. w głowę i szyję.

Po zabójstwie Mateusz K. opuścił mieszkanie, zabierając kluczyki od samochodu. Pojechał nim w okolice campingu i zasnął w samochodzie. Spędził w nim noc. Policja zatrzymała go w okolicy jeziora.

Sekcja zwłok kobiety ma zostać przeprowadzona w piątek. W czwartek prokuratura ma złożyć wniosek do sądu o zastosowanie wobec podejrzanego środków zapobiegawczych.

Za zabójstwo grozi kara dożywocia.

Źródło: PAP/red.