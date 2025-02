Morderstwa seniorek w Warszawie. Szef MSWiA zabrał głos

"Policja bardzo intensywnie zajmuje się tą sprawą. Za wcześnie jest, żeby łączyć te sprawy lub łączyć je z jakąś kategorią przestępstwa. Natomiast budzi to nasz niepokój i policja prowadzi intensywne działania, o których będziemy informowali. Trwają czynności, są różne tropy i ślady i myślę, że policja sobie z tym poradzi" - odpowiedział Siemoniak.

We wtorek w bloku przy ulicy Wąwozowej na Ursynowie odkryto zwłoki 73-letniej kobiety. Kobieta miała zostać uduszona.

Ze źródeł zbliżonych do śledztwa PAP ustaliła, że zbrodnia z ul. Wąwozowej może mieć związek z trzema innymi śmierciami seniorek w ostatnim czasie w Warszawie. Do jednego z nich miało dojść w Śródmieściu, a do dwóch innych na Ochocie.

Policja zatrzymała dwóch mężczyzn - Polaka i Ukraińca.

Rzecznik Komendy Stołecznej Policji mł. insp. Robert Szumiata poinformował w środę, że "trwają policyjne czynności w związku z zaistnieniem czynu o charakterze kryminalnym".

Prokuratura Okręgowa w Warszawie poinformowała również, że planuje w tej sprawie konferencję.

"Termin konferencji prasowej, która planowana jest na późne godziny wieczorne dziś (środa – PAP) lub godziny popołudniowe jutro, zostanie podany dziś po godzinie 16.30. Do tego czasu nie będziemy udzielać żadnych informacji z uwagi na dobro śledztwa" – napisała na portalu X prokuratura.

PAP/red