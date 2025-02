Kolejna ulica w Olsztynie trafi "pod łopatę"? [ZDJĘCIA]

Ul. Słonecznikowa znajduje się zaraz obok jednej z najważniejszych arterii Olsztyna - ul. Sielskiej, i wchodzi w skład ulic znajdujących się w okolicach pętli autobusowej na Dajtkach.

Jej stan techniczny pozostawia jednak wiele do życzenia, co ukazują zdjęcia przygotowane przez naszego fotoreportera - sporo nierówności oraz dziur, które przy okazji obfitych deszczów, tworzą spore wielkości kałuże. A jest to ulica znajdująca się blisko gospodarstw domowych i zakładów, więc również jest często wykorzystywana przez kierowców.

Stan ul. Słonecznikowej ma zostać wkrótce poprawiony za sprawą przetargu ogłoszonego przez gminę Olsztyn. Jako że jest to droga gruntowa, to projekt zakłada nałożenie kompletnie nowej warstwy, aby ul. Słonecznikowa proponowała kierowcom o wiele dogodniejsze warunki.

Władze miasta poszukują podmiotu odpowiedzialnego za przygotowania odpowiedniej dokumentacji projektowej do budowy nowej ulicy. Prace miałyby obejmować fragment ulicy od skrzyżowania z sąsiadującą ul. Oliwkową do wyżej wspomnianej pętli autobusowej.

Chętni mogą składać oferty do 4 marca.