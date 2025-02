Wystraszony i zziębnięty senior błąkał się po Olsztynie. Pomogli mu policjanci

Policjanci z olsztyńskiej patrolówki zaopiekowali się 82-latkiem, który przez ponad 20 godzin błądził po mieście i nie potrafił znaleźć drogi do swojego domu. Był wystraszony, zziębnięty i uskarżał się na złe samopoczucie. Mundurowi wezwali do pomocy załogę pogotowia. Po badaniu mężczyzna mógł bezpiecznie wrócić do domu.