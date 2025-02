Tilda Swinton wystąpi w Poznaniu

Jak przypomnieli w środę organizatorzy Malta Festivalu, "Embodying Pasolini" wystawiany jest raz do roku w wybranym miejscu na świecie. Światowa premiera spektaklu odbyła się w 2022 r. w Rzymie. Następnie można go było oglądać w Paryżu, Atenach i Tajpej. "W +Embodying Pasolini+ Swinton przymierza na scenie blisko trzydzieści kostiumów i rekwizytów zaprojektowanych przez Danila Donatiego oraz wykonanych w atelier Farani na potrzeby wyprzedzających swoje czasy filmów autorstwa filozofa i skandalisty Piera Paola Pasoliniego. Wśród prezentowanych kostiumów znajdują się chociażby bogato zdobiona szata biblijnego Heroda z +Ewangelii wg św. Mateusza+ (1964), przystrojony piórami kostium i korona królowej Jokasty z +Króla Edypa+ (1967), a także stroje z legendarnego +Salo, czyli 120 dni Sodomy+ (1975)" - poinformowano.

W komunikacie podkreślono, że Swinton "znika w roli, stając się ciałem, dzięki któremu prezentowane kostiumy ukazują swoją wyjątkowość i zyskują nowe życie". "Na scenie towarzyszy jej pomysłodawca spektaklu Olivier Saillard, uznany na arenie międzynarodowej francuski historyk sztuki, wieloletni pasjonat twórczości Pasoliniego, kurator wystaw oraz performansów poświęconych modzie, od lat zaufany współpracownik Swinton – aktorka pojawia się na teatralnej scenie wyłącznie w jego projektach, między innymi w +The Imposssible Wardrobe+ (2012) oraz +Sur-exposition+ (z udziałem Charlotte Rampling; 2016)" - czytamy.

Malta Festival 2025 odbędzie się w Poznaniu w dniach 20-28 czerwca. Kolejne punkty programu zostaną ogłoszone na przełomie marca i kwietnia. Wtedy rozpocznie się sprzedaż biletów.

Tilda Swinton jest szkocką aktorką, muzą Dereka Jarmana, która wystąpiła we wszystkich jego filmach, w tym "Ostatnich Anglikach" (1987), "Wojennym requiem" (1989) i "Edwardzie II" (1991). Na swoim koncie ma także współprace m.in. Jimem Jarmuschem w "Tylko kochankowie przeżyją" i "Truposze nie umierają", Luką Guadagnino w "Jestem miłością" i "Nienasyconych", a także z Tonym Gilroyem w "Michaelu Claytonie". Ostatni z obrazów zapewnił jej nagrodę BAFTA i Oscara dla najlepszej aktorki drugoplanowej.

W ub.r. Swinton można było oglądać m.in. w filmie Pedro Almodovara "W pokoju obok", uhonorowanym w Wenecji Złotym Lwem. Zagrała korespondentkę wojenną Marthę walczącą z rakiem. "Na planie w ogóle nie rozmawialiśmy o śmierci, bo co można o niej powiedzieć? Można mówić jedynie o umieraniu. Dla mnie ten film jest o determinacji, o kobiecie, która postanawia wziąć los w swoje ręce i zakończyć życie tak, jak chce" - wspomniała podczas konferencji prasowej towarzyszącej premierze filmu.

W połowie lutego podczas 75. Berlinale aktorka odebrała Honorowego Złotego Niedźwiedzia za całokształt twórczości. Wykorzystała ten moment, by przypomnieć o kondycji współczesnego świata. "Masowe morderstwa, popełniane przez państwo i wspierane przez społeczność międzynarodową, terroryzują obecnie więcej niż jedną część świata (...). Jestem tutaj, aby nazwać to bez wahania i wątpliwości, okazać niezachwianą solidarność ze wszystkimi, którzy uznają za niedopuszczalne samozadowolenie chciwych rządów, które dogadują się z niszczycielami planety i zbrodniarzami wojennymi – niezależnie od tego, skąd pochodzą" – stwierdziła.

Nadzieję, według Swinton, stanowi "niezależne państwo kina" - "z natury inkluzywne, odporne na próby okupacji, kolonizacji, przejęcia". "Kino może zainspirować cywilizowany świat, dać nam odwagę, refleksję, byśmy ośmielili się wydobywać z siebie to, co najlepsze. Zdolność do oczarowania drugiego człowieka, otwartość, dowcip, podziw dla ludzkich możliwości, dreszczyk emocji – to wszystko znajdziemy w filmach" – zwróciła uwagę. Aktorka zaapelowała również, by wspierać kina. "Oglądajcie w nich wszystko. Utrzymujcie serwisy streamingowe w dumnym przeświadczeniu, że są wielkimi zwolennikami kina i zachęcajcie, by przeznaczały miliardy na budowę, renowację i ożywienie sal kinowych na każdym terytorium, do którego docierają" – podsumowała.

PAP/red