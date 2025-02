Gminy mają płacić za swoich uczniów w olsztyńskich szkołach?

Prezydent Olsztyna Robert Szewczyk chce, by sąsiednie gminy ponosiły koszty nauki swoich uczniów w olsztyńskich szkołach. Jak tłumaczy, Olsztyn ma bogatą sieć edukacyjną, a środki z budżetu państwa nie pokrywają w całości kosztów utrzymania placówek edukacyjnych.

Wójt gminy Purda Teresa Chrostowska potwierdziła, że do jej urzędu wpłynęło pismo od prezydenta Olsztyna. Prezydent Szewczyk podkreślił, że podobne pisma otrzymają kolejne ościenne gminy.

Robert Szewczyk napisał w piśmie do wójt gminy Purda, że w związku z wzrostem wydatków w ciągu ostatnich lat, jakie miasto Olsztyn ponosi na edukację, przeprowadził analizę przyczyn ich powstania oraz analizę udziału liczby uczniów niebędących mieszkańcami miasta Olsztyna.

— Chciałbym zwrócić uwagę na duże zainteresowanie mieszkańców gminy Purda kształceniem dzieci i młodzieży w olsztyńskich szkołach — napisał prezydent Olsztyna. Dodał, że zgodnie z ustawą o samorządzie, jednym z głównych zadań samorządu jest edukacja publiczna, a prawo oświatowe nakłada na gminę obowiązek zakładania i prowadzenie publicznych przedszkoli i szkół podstawowych.

Wskazał, że Olsztyn utworzył sieć szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz przedszkoli, aby właściwie zaspokajać potrzeby swoich mieszkańców. Wyliczył, że miasto Olsztyn jest organem prowadzącym dla 69 publicznych jednostek oświatowych; prowadzi 30 przedszkoli, 28 szkół podstawowych i 36 ponadpodstawowych.

— Atrakcyjna sieć szkół przyciąga uczniów z gmin ościennych, którzy korzystają ze stworzonych przez miasto Olsztyn szerokiej możliwości wyboru ścieżki edukacyjnej. Bogata sieć edukacyjna pociąga za sobą także wysokie koszty związane z utrzymaniem jednostek, których jednym z głównych źródeł finansowania są środki otrzymywane z budżetu państwa jako potrzeby oświatowe — podkreślił.

Zaznaczył, że wraz z biegiem lat koszty związane z utrzymaniem sieci szkół i kształceniem uczniów wymagają udziału coraz wyższych środków które miasto Olsztyn musi pokrywać także z innych źródeł: z dochodów własnych gminy oraz z tytułu udziału w podatkach CIT i PIT. Podkreślił, że w budżecie miasta Olsztyna na 2025 rok wydatki na system przedszkoli i szkół wynoszą 909 mln zł, z czego 597 mln tys. zł pokryte zostaną środkami przekazanymi przez budżet państwa w ramach potrzeb edukacyjnych. Kwota, jaką gmina Olsztyn musi pokryć z dochodów własnych, to 281 mln zł.

Olsztyńscy urzędnicy wyliczyli, że w olsztyńskich szkołach uczy się 197 uczniów z gminy Purda - czyli miasto Olsztyn organizuje naukę dla 25 proc. uczniów pochodzących z tej gminy. Jak wyliczono, miasto Olsztyn dokłada do nich średnio 1,5 mln zł rocznie, czyli 128 tys. zł miesięcznie.

— Olsztyn ponosi koszty zadań, jakie powinna wypełniać gmina Purda. Wychodzimy z propozycją zawarcia porozumienia w sprawie partycypacji gminy Purda w kosztach kształcenia swoich uczniów w olsztyńskich szkołach — napisał do wójt Purdy prezydent Olsztyna.

Wójt Teresa Chrostowska powiedziała, że jest zaskoczona pismem prezydenta Olsztyna.

— Pan prezydent nie sprawdził, ilu uczniów z Olsztyna uczy się w szkołach na terenie gminy Purda. Przedstawimy mu te dane — powiedziała.

Niedawno prezydent Olsztyna Robert Szewczyk przedstawił pomysł na powiększenie obszaru miasta. Miało by się to stać kosztem terenu gminy Purda, co wzbudziło ostry protest samorządowców Purdy i powiatu olsztyńskiego.

Źródło: PAP/red.