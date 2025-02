Marcin Lijewski kończy przygodę z reprezentacją Polski

Decyzja prezesa ZPRP Sławomira Szmala zapadła po głębokiej analizie pracy trenera, konsultacjach z Radą Trenerów ZPRP oraz została zatwierdzona przez zarząd ZPRP, który w dniu 24 lutego obradował w pełnym 12-osobowym składzie. W spotkaniu uczestniczył prezes honorowy ZPRP Janusz Czerwiński.

— Głosowanie odbyło się niejednogłośnie, ale z dużą przewagą, aby odwołać trenera Lijewskiego. Była konstruktywna rozmowa na ten temat. Naciskaliśmy prezesa Szmala, aby podał nazwiska potencjalnych następców, ale nie padła żadna konkretna deklaracja. Trwają z nimi rozmowy" - powiedział członek zarządu, który poprosił o zachowanie anonimowości.

Lijewski – w przeszłości wybitny reprezentant Polski występujący na pozycji prawego rozgrywającego, mający na koncie dwa medale mistrzostw świata (2007 i 2009) – został selekcjonerem reprezentacji Polski w marcu 2023 roku. Jego kontrakt wygasał na wiosnę 2028 roku. A w przypadku awansu do turnieju olimpijskiego w Los Angeles zostałby automatycznie przedłużony.

— To była trudna rozmowa z kolegą. Nie należy to do przyjemnych sytuacji. Chyba spodziewał się takiej decyzji. Marcin będzie miał trzymiesięczne wypowiedzenie umowy — podał prezes Szmal.

W najbliższych spotkaniach kwalifikacyjnych ME z Portugalią (13 marca w Gdańsku i trzy dni później na wyjeździe) zespół narodowy poprowadzi dotychczasowy asystent trenera – Michał Skórski. Szmal nie wykluczył, że nowy selekcjoner będzie już firmował swoim nazwiskiem dwa ostatnie mecze w grupie. Biało-czerwoni 7 lub 8 maja mają w kalendarzu wyjazdowy mecz z Izraelem. 11 maja na zakończenie eliminacji podejmą w Gorzowie Wlkp. Rumunię.

Przed objęciem stanowiska Marcin Lijewski pracował w roli szkoleniowca klubów ekstraklasy: Wybrzeża Gdańsk (2017–2019) oraz Górnika Zabrze (2019–2022).

Pod wodzą Lijewskiego reprezentacja Polski mężczyzn wywalczyła awans i wystąpiła na dwóch głównych imprezach: Mistrzostwach Europy 2024 i Mistrzostwach Świata 2025. W pierwszym turnieju Polacy zajęli 16. lokatę, a w drugim – 25. pozycję.

Sprawa zachowania Kamila Syprzaka, który kontuzjowany samowolnie opuścił zgrupowanie kadry podczas tegorocznych mistrzostw świata, pozostawiona została w gestii nowego szkoleniowca.

— Kamil musi też wyjaśnić sprawę z kolegami z reprezentacji. To nie był jednostkowy przypadek, że coś niedobrego działo się w zespole. O tym też świadczą wypowiedzi Michała Olejniczaka i Dawida Dawydzika — dodał wspomniany członek zarządu.

W trakcie poniedziałkowych obrady jednogłośnie przegłosowano przedłużenie kontraktu z trenerem kobiecej kadry Arne Senstadem. ZPRP w najbliższym czasie podpisze z nim umowę do Mistrzostw Europu 2026 włącznie. Norweski szkoleniowiec z kadrą Polski związany jest od lata 2019 roku. Jego ostatni kontrakt wygasł z końcem stycznia. Biało-czerwone pod jego wodzą w ME 2024 zajęły 9. miejsce.

— Trener zrealizował założone cele. Widać rozwój drużyny. Nie było pod jego adresem większych uwag i zdecydowaliśmy o kontynuowaniu współpracy — podało źródło PAP.

Biało-czerwone w dniach 6-9 marca wystąpią w holenderskim Den Bosch w silnie obsadzonym turnieju, w którym zagrają drużyny Holandii, Danii i Norwegii.

Źródło: PAP/red.