Złoty na historycznych poziomach, euro najtańsze od siedmiu lat

Polski złoty w ostatnich dniach osiąga historyczne poziomy, a kurs euro spadł do najniższego poziomu od siedmiu lat. Umacniająca się krajowa waluta sprawia, że dolar jest najtańszy od października, a analitycy zastanawiają się, czy kurs euro zbliży się do granicy 4,10 zł.

We wtorek rano (25 lutego) kurs dolara wynosił 3,96 zł, utrzymując poziom z poprzedniego dnia. Za jedno euro trzeba było zapłacić około 4,15 zł, co oznacza niewielki wzrost o 0,06 proc. względem poniedziałku. Frank szwajcarski pozostawał na poziomie 4,41 zł, natomiast funt szterling kosztował około 5 zł, co oznaczało wzrost o 0,04 proc. Kurs pary walutowej EUR/USD kształtował się na poziomie 1,048 dolara.

Narodowy Bank Polski w poniedziałek podał swoje średnie kursy walut. Dolar amerykański wyceniono na 3,97 zł, euro na 4,16 zł, frank szwajcarski na 4,42 zł, a funt brytyjski na 5,02 zł.

Analitycy finansowi zwracają uwagę na nieustannie umacniającego się złotego, który sprawił, że kurs euro osiągnął najniższy poziom od siedmiu lat. Eksperci z Macronext sugerują, że kolejnym celem może być poziom 4,10 zł za euro, a dolar amerykański jest obecnie tańszy o 24 grosze niż jeszcze w styczniu.

Specjaliści Banku Pekao przyznali, że nie spodziewali się tak dużego umocnienia złotego. Jednocześnie zwracają uwagę, że mimo historycznie silnej pozycji krajowej waluty, prawdopodobieństwo interwencji Narodowego Banku Polskiego jest minimalne. Ekonomista Jarosław Klepacki przypomniał, że według samego NBP kurs 4,10 zł za euro to granica opłacalności dla eksporterów. Zastanawiał się również, ile środków z Krajowego Planu Odbudowy Ministerstwo Finansów ma jeszcze do sprzedaży, co mogłoby wpłynąć na dalsze umacnianie złotego.

Kak wyjaśnia Urszula Cieślak, ekonomistka PKO Banku Polskiego, wzrosty, jeśli chodzi o bezrobocie w Polsce, są typowe dla miesięcy zimowych i wynikają m.in. z zakończenia prac sezonowych.

Najniższy poziom bezrobocia w styczniu odnotowano w Wielkopolsce, gdzie wyniosło ono 3,3 proc. Najwyższa stopa bezrobocia była natomiast na Podkarpaciu i wyniosła 9,1 proc.

Z kolei dane Eurostatu, który stosuje inną metodologię liczenia bezrobocia, pokazują jeszcze korzystniejszy obraz sytuacji. Według unijnego urzędu statystycznego w grudniu 2024 roku stopa bezrobocia w Polsce wynosiła jedynie 3 proc. Dzięki temu Polska, razem z Maltą, zajęła drugie miejsce w Unii Europejskiej pod względem najniższej stopy bezrobocia, ustępując jedynie Czechom, gdzie bezrobocie wyniosło 2,6 proc.

Analitycy Macronext przygotowali harmonogram istotnych wydarzeń gospodarczych na wtorek, 25 lutego. Do najważniejszych należą:

- 15:00 – USA: publikacja indeksu cen nieruchomości S&P/Case-Shiller,

- 16:00 – USA: wskaźniki zaufania konsumentów Conference Board,

- 17:45 – USA: wystąpienie członka zarządu Fed,

- 19:00 – USA: przemówienie szefa Fed z Richmond,

- 22:40 – USA: cotygodniowe dane o zapasach paliw

Źródło: Gazeta.pl/stooq.pl/Macronext/IAR/X Pekao/X Jarosław Klepacki