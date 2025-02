Obok olsztyńskiego stadionu ruszyła wielka budowa. Co tam powstanie? [ZDJĘCIA]

Przy skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego oraz Wyszyńskiego w Olsztynie ruszyły pierwsze prace. To tam, na placu obok stadionu, gdzie niegdyś zawsze stawał cyrk trwa budowa.

Co tam powstanie?



Przy jednym z ważnych skrzyżowań w mieście ma powstać nowoczesne centrum biznesu o nazwie Park Biznesu „Cezal”. Warto wspomnieć, że nieopodal mieści się inne centrum biznesu o tej samej nazwie. W budynku znajdują się siedziby wielu lokalnych firm oraz sklep.

Park Biznesu Cezal docelowo będzie się składał z trzech obiektów biurowo-usługowych, wolnostojącego parkingu wielopoziomowego oraz budynku służącemu do celów administracji kompleksem.

— Aktualnie realizowany jest I etap inwestycji tj. budowa pierwszego budynku biurowego o powierzchni użytkowej oscylującej w granicach 5000mkw, lokale usytuowane będą na 4 kondygnacjach (parter plus trzy piętra) ok. 16 metrów wysokości. Do dyspozycji najemców będzie ponad 40 lokali o powierzchniach od 50 do blisko 1100mkw na jednej kondygnacji — informuje nas Marcin Serej, administrator biura Cezal.

Cechą charakterystyczną budynku będzie elewacja, która w dużej mierze wykonana zostanie z cegły w bordowej/czerwonej kolorystyce co w połączeniu z ciemnymi, grafitowymi elementami stolarki aluminiowej oraz okładzin ceramicznych zapewni spójność tradycji i nowoczesnych rozwiązań technicznych.

Kiedy zakończą się prace?

Budowa pierwszego budynku biurowego wraz z budynkiem administracyjnym zakończona zostanie w 2026 roku. Przyjmuje się, że w połowie przyszłego roku pierwsi użytkownicy obiektu powinni rozpocząć użytkowanie najmowanych lokali.

Wraz z zakończeniem budowy zagospodarowana zostanie infrastruktura okalająca budynek, pojawią się trawniki, ciągi komunikacyjne, wiaty rowerowe, palarnia oraz miejsca postojowe przy budynku.

ga