Bp Muskus o podziałach społecznych: Wrogość i nieufność przenikają do rodzin

Bp Damian Muskus OFM zwrócił uwagę na rosnące podziały społeczne, które coraz mocniej przenikają do życia codziennego – rodzin, przyjaźni i wspólnot. W homilii wygłoszonej w Paszkówce podkreślił, że zamiast otwartości i dialogu coraz częściej spotykamy się z wrogością i nieufnością. Wezwał do refleksji nad własnymi wyborami oraz do budowania autentycznych relacji opartych na trosce i wzajemnym szacunku.

Podczas uroczystości w kościele Przemienienia Pańskiego w Paszkówce bp Damian Muskus OFM mówił o atmosferze niechęci i agresji, która wdziera się do przestrzeni życia codziennego. Zauważył, że podziały, które jeszcze do niedawna dotyczyły głównie polityki i sfery publicznej, coraz częściej wpływają na relacje w rodzinach, między przyjaciółmi oraz w lokalnych społecznościach. W jego ocenie coraz trudniej o szczery dialog i wzajemne zainteresowanie drugim człowiekiem.

W rzeczywistości, w której konflikty zastępują rozmowę, a obojętność staje się odpowiedzią na potrzeby innych, zanika prawdziwa wspólnota. Coraz częściej ludzie kierują się wyłącznie własnym komfortem, zamiast okazywać troskę o dobro drugiego człowieka. Biskup wskazał, że choć mechanizmy podziału są wzmacniane przez różne ośrodki wpływu, to jednak każdy człowiek ma wybór, czy chce poddać się tym tendencjom, czy świadomie budować przestrzeń wzajemnego szacunku i bliskości.

Hierarcha zwrócił uwagę, że osoby wpływające na opinię publiczną często kreują wizję świata pełnego zagrożeń i podziałów, sugerując, że ludzie o odmiennych poglądach są wrogami. Podkreślił jednak, że nie należy ulegać tym narracjom, lecz szukać inspiracji w nauce Chrystusa.

Zaznaczył, że nie mamy wpływu na globalne konflikty i napięcia międzynarodowe, ale to, co pozostaje w zasięgu naszych działań, to sposób, w jaki traktujemy ludzi w swoim najbliższym otoczeniu. To właśnie codzienne wybory – sposób, w jaki reagujemy na innych, jak budujemy relacje i jaką postawę przyjmujemy wobec słabszych – świadczą o naszym człowieczeństwie i wartościach, którymi się kierujemy.

W homilii bp Muskus podkreślił, że miejscem, gdzie powinny się kształtować postawy wzajemnej troski i otwartości, jest wspólnota parafialna. W jego ocenie Kościół nie jest instytucją oderwaną od życia, lecz rzeczywistością, w której na co dzień dokonuje się wybór między zamknięciem a budowaniem relacji.

Duchowny zwrócił uwagę, że to właśnie tam, gdzie ludzie tworzą autentyczne więzi, gdzie w centrum zainteresowania znajdują się najsłabsi i najbardziej potrzebujący, urzeczywistnia się Ewangelia. Przekonywał, że życie wspólnoty nie powinno ograniczać się do uczestnictwa w liturgii i sakramentach, ale musi być także wyrazem troski o innych oraz gotowości do niesienia pomocy i świadectwa chrześcijańskiego życia.Bp Muskus zwrócił uwagę, że wspólnota parafialna odzwierciedla całą rzeczywistość Kościoła – zarówno jego bogactwo duchowe, jak i wyzwania, z którymi się mierzy. Przypomniał, że każda osoba wnosi do niej swoje indywidualne doświadczenia – zarówno swoje piękno i zaangażowanie, jak i wątpliwości, kryzysy czy trudności w wierze.

Podkreślił, że Kościół nie jest czymś zewnętrznym, lecz stanowi wspólnotę ludzi, którzy go tworzą. Wskazał, że zarówno ci, którzy znajdują się blisko ołtarza, jak i ci, którzy z dystansem obserwują życie wspólnoty, mają w nim swoje miejsce. Każdy wnosi coś unikalnego, ale także każdy ponosi odpowiedzialność za kształt tej wspólnoty.

Biskup pomocniczy archidiecezji krakowskiej zwrócił uwagę, że choć wspólnota jest darem, to bywa także trudnym wyzwaniem. Wskazał, że wielu ludzi doświadcza w niej wykluczenia i obojętności, a jednocześnie każdy ma możliwość zmieniania tego stanu rzeczy poprzez własną postawę.

Zachęcał do większej wrażliwości na drugiego człowieka, podkreślając, że nawet drobne gesty mogą mieć ogromne znaczenie. Wskazał, że w życiu codziennym niejednokrotnie pozostajemy obojętni wobec tych, którzy czują się osamotnieni, a jednocześnie to właśnie proste akty życzliwości mogą przywrócić nadzieję i poczucie przynależności.

Na zakończenie homilii bp Muskus zwrócił się do parafian, życząc im, aby jubileusz ich wspólnoty był czasem duchowego odrodzenia. Wskazał, że zamiast podziałów i zamykania się w swoich przekonaniach, warto otworzyć się na drugiego człowieka i budować relacje oparte na solidarności i trosce.

Zachęcał do zastąpienia anonimowości autentycznymi więziami, do porzucenia wyobrażeń o idealnym Kościele na rzecz rzeczywistego zaangażowania w życie wspólnoty oraz do rezygnacji z obojętności na rzecz gotowości do służby.

Podkreślił, że w świecie pełnym podziałów to właśnie wspólnota i wzajemna troska są prawdziwą odpowiedzią na narastającą nieufność i wrogość.

