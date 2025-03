Jedyny w tym roku koncert zespołu Alphaville odbędzie się w Olsztynie

Hala widowiskowo - sportowa Urania w Olsztynie powstała w 1978 roku. Po gruntownej przebudowie została otwarta ponownie 15 grudnia 2023 roku. Modernizacja warta 253,7 mln zł pomogła dostosować obiekt do współczesnych standardów.

Poprawiono dostępności hali dla osób z niepełnosprawnościami i zwiększono bezpieczeństwo pożarowe. Największą zmianą z perspektywy odwiedzających okazało się zwiększenie pojemności Hali z 2,5 tys. do 4046 miejsc na trybunach stałych i mobilnych - wyłącznie za sprawą nowej organizacji przestrzeni, bez zwiększania rozmiarów obiektu.

Przy okazji modernizacji zainwestowano również w urządzenia multimedialne i najnowsze technologie, które są dziś niezbędnym atrybutem tego rodzaju obiektów. Hala została wyposażona w 72 monitory profesjonalne Sony Bravia z serii BZ40H oraz 4 kamery PTZ Sony SRG-X400WC.

Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom technologicznym i funkcjonalnym przestrzeniom, obiekt może teraz gościć zarówno koncerty, jak i spektakle teatralne oraz targi i imprezy sportowe.

Już 29 marca 2025 r. w odnowionej hali odbędzie się wyjątkowe wydarzenie – jedyny w tym roku w Polsce koncert legendarnego zespołu Alphaville.

Twórcy takich hitów jak Forever Young czy Big in Japan przyjadą do Olsztyna, by zachwycić fanów niezapomnianym brzmieniem lat 80. To doskonała okazja, by zobaczyć na żywo ikonę muzyki, a jednocześnie przekonać się, jak nowa Urania prezentuje się w roli areny koncertowej.