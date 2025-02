W jednym z olsztyńskich liceów stanęły kabiny akustyczne. Mają pomóc w nauce i wyciszeniu

Nowoczesną inicjatywą w swoich mediach społecznościowych pochwaliło się XI Liceum Ogólnokształcące w Olsztynie. Na szkolnych korytarzach pojawiły się nowoczesne kabiny akustyczne, czyli jak mówi społeczność szkolna dźwiękochłonne kapsuły.

— Ich wyposażenie pozwala na prowadzenie zajęć indywidualnych z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii. To komfortowe przestrzenie do efektywnej pracy uczniów na rzecz np. przygotowania się do zajęć czy konsultacji z nauczycielami — czytamy na profilu szkoły.

W rozmowie z Gazetą Olsztyńską dyrektor zarządzający Łukasz Rączkiewicz opowiedział, że pomysł na montaż kabin wygłuszających wynikał z potrzeby stworzenia przestrzeni do wyciszenia się w dynamicznym środowisku szkolnym.

— W placówkach, gdzie uczy się się blisko 1200 uczniów, hałas i intensywny tryb zajęć mogą prowadzić do przebodźcowania zarówno uczniów, jak i nauczycieli. Kabiny pozwalają na chwilę spokoju, skoncentrowania się na nauce oraz samej nauce w przerwie pomiędzy zajęciami — tłumaczy.

Decyzja o wprowadzeniu kabin była wynikiem wnikliwych analiz i obserwacji prowadzonych przez kadrę psychologów szkolnych oraz pedagogów specjalnych. To oni właśnie, w codziennej pracy z uczniami, dostrzegli potrzebę stworzenia przestrzeni sprzyjającej wyciszeniu i skupieniu.

Czy projekt cieszy się dużym zapotrzebowaniem?

— Tak, kabiny są intensywnie wykorzystywane i cieszą się bardzo pozytywnymi opiniami. Uczniowie chętnie z nich korzystają, zwłaszcza podczas przerw oraz w oczekiwaniu na zajęcia — wyjaśnia Rączkiewicz.

Dyrektor wskazał również, że szkoła w odpowiedzi na duże zainteresowanie i rosnące zapotrzebowanie, planuje zakup kolejnych kabin.

— Mają one szerszą funkcjonalność - służą jako miejsca wyciszenia, ale również jako przestrzeń do prowadzenia zajęć online, indywidualnej nauki czy nawet nagrywania materiałów edukacyjnych — wskazuje.