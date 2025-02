Karnawał na Teneryfie: rozmach porównywany do Rio de Janeiro i Wenecji, z mnóstwem atrakcji

Karnawał na Teneryfie co roku przyciąga tysiące turystów, a jego rozmach porównywany jest do imprez w Rio de Janeiro czy Wenecji. Uczestnicy parad prezentują niesamowite kostiumy, które mogą ważyć nawet kilkadziesiąt kilogramów, pełne koronek, piór i cekinów. Tegoroczna zabawa trwa od 31 stycznia do 9 marca, z głównymi wydarzeniami w stolicy, Santa Cruz de Tenerife, oraz bardziej kameralnymi obchodami w innych miastach wyspy, takich jak Puerto de la Cruz, La Orotava i Candelaria.

Centralne obchody karnawału odbywają się w Santa Cruz de Tenerife, gdzie jednym z najważniejszych wydarzeń jest Gala Królowej Karnawału. Ulice miasta zamieniają się w scenę taneczną, a mieszkańcy i turyści tańczą do latynoskich rytmów. Kluczowym momentem jest parada La Cabalgata Anunciadora, która rozpocznie główne obchody 28 lutego, a zakończenie karnawału nastąpi 4 marca podczas parady Coso, symbolizującej koniec świętowania.

Dla tych, którzy chcą połączyć karnawałową zabawę z ucieczką od miejskiego zgiełku, idealnym miejscem będzie Puerto de la Cruz, gdzie obchody mają bardziej kameralny charakter. Warto uczestniczyć w "Pogrzebie Sardynki" – satyrycznej paradzie symbolizującej koniec karnawałowej zabawy. W mniejszych miejscowościach, jak Los Gigantes, karnawał ma lokalny, rodzinny klimat, a w La Orotava odbywają się tradycyjne tańce i kolorowe korowody, które przenoszą w atmosferę kanaryjskiego świętowania.

Teneryfa to wyspa pełna atrakcji, zachwycająca przez cały rok. Warto odwiedzić wulkan Teide, najwyższy szczyt Hiszpanii, oraz malownicze wioski, takie jak Masca i San Juan de Rambla. Wyspa oferuje kontrastowe krajobrazy – od surowych terenów Parku Narodowego Teide, przez zielone lasy w Anaga, po spektakularne klify Los Gigantes. Warto również spróbować lokalnych specjałów, jak papas arrugadas z mojo, świeże owoce morza i wina z regionu Tacoronte-Acentejo. Na deser poleca się barraquito – lokalną kawę z mlekiem skondensowanym, likierem i cynamonem.

