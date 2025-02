Trump zagrozi gubernatorce Maine. „Lepiej to zrób”

Podczas przemówienia do gubernatorów Trump przypomniał o swoim rozporządzeniu zakazującym transpłciowym sportowcom rywalizacji w kobiecych dyscyplinach. Zapytał gubernatorkę Maine, czy je wdroży, na co odpowiedziała przecząco.

- Lepiej to zrób, bo i tak nie dostaniesz federalnego finansowania - powiedział prezydent. Mills odparła: - Będziemy przestrzegać prawa. Spotkamy się w sądzie.

Na zakończenie Trump zasugerował gubernatorce Maine, że nie zostanie ponownie wybrana. W swojej kampanii często atakuje transpłciowych sportowców, a jego dekret zakazujący im rywalizacji w kobiecych dyscyplinach budzi kontrowersje.

Zwolennicy uważają go za przywrócenie sprawiedliwości, krytycy za naruszenie praw mniejszości. Szkoły, które go nie przestrzegają, mogą stracić federalne fundusze. Mimo to Stowarzyszenie Dyrektorów Szkół w Maine zapowiedziało, że nadal będzie dopuszczać transpłciowe dziewczęta do zawodów.

