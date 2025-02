Hamas wypuścił ostatniego zakładnika

Al-Sajed został przekazany w mieście Gaza na północy Strefy Gazy. Czerwony Krzyż przewiózł go następnie do jednej z izraelskich baz, skąd przetransportowano go do Izraela.

37-letni Al-Sajed wszedł na teren Strefy Gazy w kwietniu 2015 r. Według rodziny już wcześniej przekraczał tę granicę, jednak w 2015 r. został pojmany przez Hamas, który fałszywie twierdził, że mężczyzna jest izraelskim żołnierzem.

Jak informowały media, pochodzący z beduińskiej rodziny Al-Sajed zmagał się z problemami psychicznymi, zdiagnozowano u niego schizofrenię, był wielokrotnie hospitalizowany w placówkach psychiatrycznych. Hamas latami nie przekazywał żadnych informacji o porwanym. W 2022 r. opublikowano jego zdjęci, na którym leżał chory podłączony do aparatury tlenowej.

Hamas uwolnił wcześniej w sobotę pięciu innych izraelskich zakładników. W tej grupie był też Awera Mengistu, który podobnie jak Al-Sajed został uwięziony przez Hamas ponad dekadę temu. Pochodzący z rodziny etiopskich Żydów Mengistu również borykał się z problemami psychicznymi i w 2014 r. samodzielnie wszedł na teren Strefy Gazy. Został schwytany przez Hamas i spędził 3821 dni w niewoli.

Izraelskie media zaznaczają, że po tym, gdy 7 października 2023 r. palestyńskie organizacje terrorystyczne porwały 251 Izraelczyków, a sprawa zakładników znalazła się w centrum zainteresowania opinii publicznej, większą uwagę zwrócono również na los Al-Sajeda i Mengistu. Ich rodziny od lat upominały się o porwanych.

Al-Sajed w przeciwieństwie do pozostałych zwalnianych zakładników został przekazany pracownikom Czerwonego Krzyża bez rozgłosu i transmitowanej w mediach "uroczystości". Izrael i organizacje międzynarodowe krytykowały sposób traktowania zwalnianych, zarzucając Hamasowi, że urządza przy tej okazji propagandowe spektakle.

W zamian za sześciu izraelskich zakładników w sobotę ma zostać wypuszczonych 602 Palestyńczyków osadzonych w izraelskich więzieniach.

To siódma runda wymiany, prowadzono w ramach trwającego od 19 stycznia tymczasowego zawieszenia broni. Przedłużenie zaplanowanego do początku marca rozejmu jest niepewne.

Do soboty w ramach tej umowy uwolniono 19 Izraelczyków i 1135 Palestyńczyków. Hamas wypuścił też pięciu Tajlandczyków, którzy również zostali porwani 7 października 2023 r., ale nie byli objęci porozumieniem rozejmowym. Rządząca Strefą Gazy terrorystyczna grupa wydała też zwłoki czterech zabitych zakładników.

Trwająca ponad 15 miesięcy wojna w Strefie Gazy wybuchła po ataku Hamasu na południowy Izrael 7 października 2023 r. Zabito w nim ok. 1200 osób, a 251 porwano. 62 osoby z tej grupy pozostają w niewoli, według izraelskiej armii 35 nie żyje.

W walkach zginęło ponad 48 tys. mieszkańców Strefy Gazy. Palestyńskie terytorium jest zrujnowane, panuje w nim kryzys humanitarny, a większość z 2,1 mln mieszkańców stała się wewnętrznymi uchodźcami.

Źródło: PAP/red.