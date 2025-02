Znaleziono kolejny niezidentyfikowany obiekt. Najprawdopodobniej fragmenty rakiety

O znalezieniu obiektu poinformował PAP w piątek oficer prasowy wielkopolskiej PSP mł. asp. Martin Halasz. Służby odebrały zgłoszenie kilka minut przed godz. 11.

Halasz powiedział PAP, że "ze zgłoszenia wynikało, że osoba zgłaszająca 'znalazła fragment Falcon 9'; tak to określiła" – powiedział.

Dodał, że obiekt został znaleziony w środku lasu. Na miejscu trwają czynności służb.

"Obecne są cztery zastępy straży pożarnej oraz grupa chemiczna z Poznania, aby podobnie jak przy wcześniejszych zgłoszeniach, wykluczyć i sprawdzić, czy w tym elemencie nie ma już jakichś niebezpiecznych substancji mogących powodować zagrożenie" – podkreślił Halasz.

Działania prowadzi również policja.

O sprawie została poinformowana Polska Agencja Kosmiczna (POLSA).

To już czwarty podobny element, jaki w ostatnich dniach znaleziono na terenie Wielkopolski.

W środę przed godziną piątą rano nad Polską, w niekontrolowany sposób, w atmosferę wszedł człon rakiety Falcon 9 R/B firmy SpaceX, co zostało potwierdzone przez Departament Bezpieczeństwa Kosmicznego Polskiej Agencji Kosmicznej (POLSA). Człon rakiety o masie ok. 4 ton pochodził z misji SpaceX Starlink Group 11-4, która 1 lutego wystartowała z bazy lotniczej w Kalifornii.

Również w środę poznańska policja poinformowała o zgłoszeniu pod Poznaniem dwóch znalezisk niezidentyfikowanych przedmiotów - jeden z nich odkryto na terenie przedsiębiorstwa w Komornikach, drugi - w miejscowości Wiry. Trzeci niezidentyfikowany obiekt został znaleziony na polu w miejscowości Śliwno w gminie Kuślin koło Nowego Tomyśla (woj. wielkopolskie).

W czwartek policja poinformowała, że otrzymała zgłoszenie od mieszkanki gminy Czersk (woj. pomorskie) o tym, że na jej posesję spadł niezidentyfikowany obiekt. Rzeczniczka POLSA Agnieszka Gapys skomentowała, że agencja jest w kontakcie z policją z tamtej okolicy. Jak wyjaśniła, aby się przekonać, co to za obiekt, służby muszą go odnaleźć. Według doniesień świadków obiekt ten wpadł do zbiornika wodnego i odnalezienie tej części może trochę potrwać. (PAP)