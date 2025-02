W Braniewie powstał edukacyjny komiks. Policjanci poprowadzą z nim zajęcia w szkołach

Olek jako nastolatek boryka się z problemami, które dotykają także jego rówieśników. Chłopiec próbuje odnaleźć się w nowej szkole, w której nie brakuje złowrogich spojrzeń. Nastolatek szybko staję się obiektem drwin i hejtu… Czy Olek wpasuje się do nowego świata ? Czy ciężar zastanej codzienności nie przytłoczy chłopca ? Finał tej historii, za sprawą policyjnych profilaktyków, poznają teraz uczniowie z Warmii i Mazur, do których trafi edukacyjny komiks stworzony w ramach projektu „Braniewo RAZEM w bezpieczne dziś i jutro”.

W środę (19.02.2025r.) w Komendzie Powiatowej Policji w Braniewie odbyła się odprawa podsumowująca służbę funkcjonariuszy w 2024 r. W spotkaniu uczestniczył insp. Radosław Drach – Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie oraz przedstawiciele władz samorządowych i instytucji współpracujących.

Odprawa była doskonałą okazją, by podsumować zeszłoroczny projekt, w realizację którego wspólnie z Urzędem Miasta Braniewa włączyli się miejscowi policjanci oraz funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Jednym z głównych elementów projektu pn. „Braniewo RAZEM w bezpieczne dziś i jutro” było stworzenie komiksu, będącego zilustrowaniem historii nastolatka dotkniętego działaniem hejtera.

Na uwagę zasługuje tutaj fakt, iż na rynku wydawniczym próżno szukać tego typu publikacji dla dzieci i młodzieży - jest to zatem innowacyjne podejście do tego trudnego tematu. Komiks w połączeniu z dodatkowym elementem do wykorzystania przez prelegentów - scenariuszem zajęć, będzie teraz kompleksowym narzędziem do pracy z uczniami w tym obszarze.

W trakcie spotkania Tomasz Sielicki Burmistrz Miasta Braniewa wręczył insp. Radosławowi Drachowi egzemplarz tej wyjątkowej publikacji. Komiksy wraz ze scenariuszami trafiły już do policyjnych profilaktyków, którzy teraz ruszą do szkół, by edukować uczniów w obszarze przeciwdziałania hejtowi.

W tym szczególnym momencie podkreślono jakże istotną rolę współpracy samorządów z policjantami w obszarze wypracowywania innowacyjnych narzędzi dotarcia do dzieci i młodzieży. A wszystko po to, by uchronić młodych odbiorców bez zagrożeniami.