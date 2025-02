Czym ogrodzić posesję? Jaką bramę wjazdową wybrać?

Rodzaje ogrodzeń

Gabiony, płoty, mury, siatka – to tylko kilka rodzajów ogrodzeń, na jakie można się zdecydować. Wybór konkretnego rozwiązania warto uzależnić od rodzaju posesji i jej otoczenia, a także od stylu zabudowań, jeśli jakieś już się na niej znajdują.

Ogrodzenia ażurowe

Same w sobie nie zapewniają wysokiego poziomu prywatności, ale za to spora część z nich jest stosunkowo niedroga w wykonaniu. Po obsadzeniu bujną roślinnością, ażurowe ogrodzenie w ogrodzie stanie się niemal niewidoczne.



Wysokie krzewy róż na ażurowym płocie

Do ogrodzeń ażurowych można zaliczyć:

- ogrodzenie z siatki – to bardzo często wybierane rozwiązanie, które cechuje się stosunkowo niskim kosztem i łatwością montażu;

- ogrodzenie panelowe – nowoczesne i solidne ogrodzenie; siatka i ogrodzenia panelowe bywają do siebie podobne; panelowe konstrukcje metalowe są jednak sztywniejsze i mniej podatne na zniekształcenia;

- ogrodzenie kute – wykonane z metalu, solidne, a często również ozdobne; dość kosztowne i ciężkie; elementy kute dobrze komponują się z różnego typu murkami.

Zaletą ażurowych ogrodzeń jest zwykle ich niższa cena – szczególnie wersji z siatki lub panelowych. W przypadku posesji z estetycznym sąsiedztwem ogrodzenie tego typu pozwala zachować korzystny widok, a jednocześnie wytyczyć granicę działki.

Ogrodzenia zapewniające prywatność





Drewniany płot lamelowy. Przed nim rabatki z kwiatami i trawnik

Alternatywą dla ogrodzeń ażurowych są te zapewniające wyższy stopień prywatności. Wśród nich szczególną popularnością cieszą się:

- ogrodzenie murowane – solidne, przysłaniające i kosztowne w wykonaniu; zwykle nie wymagają jednak częstych prac konserwacyjnych;

- płoty drewniane i metalowe – stopień przysłonięcia jest w tym wypadku uzależniony od rozstawu sztachet; ogrodzenia sztachetowe są estetyczne i pasują zarówno do nowoczesnych, jak i tradycyjnych budynków;

- gabiony – czyli ażurowe formy wypełnione materiałem sypkim (najczęściej kamieniami); dość nowoczesne pod względem wizualnym, łatwiejsze w wykonaniu od kamiennych murów.

Ogrodzenia o wysokim stopniu przysłonięcia zapewniają poczucie prywatności, ale też są kosztowne w wykonaniu i mogą ograniczać widok na okolicę.

Ekologiczne alternatywy dla ogrodzeń

Zielone ogrodzenia nie są może tak solidne, jak murowane. Nie powstrzymują również większości zwierząt przed wejściem na posesję, ale za to łączą w sobie ekologiczny charakter, estetykę i zmienność – takie ogrodzenia rosną, a także zmieniają swój wygląd wraz z kolejnymi porami roku.

- Żywopłoty strzyżone – mogą być liściaste lub iglaste. Wymagają regularnego formowania, ale za to wyglądają elegancko i zajmują mniej miejsca niż te o swobodnym wzroście.

- Żywopłoty niestrzyżone – nie wymagają szczególnej pielęgnacji, ale zajmują dużo miejsca. Są polecane na większe posesje.

Jakie kryteria wziąć pod uwagę przy wyborze ogrodzenia?



- Funkcjonalność i dopasowanie do oczekiwań – ogrodzenie powinno zapewniać komfort użytkownikom posesji i w związku z tym powinno być dopasowane do ich oczekiwań oraz do specyfiki otoczenia. Przykładowo: przy ruchliwej i hałaśliwej drodze lepiej sprawdzi się mur niż ogrodzenie siatka.

- Estetyka – ważne jest, by dopasować ogrodzenie do charakteru posesji, sposobu jej zagospodarowania i do otoczenia. W wiejski krajobraz lepiej wkomponuje się ogrodzenie sztachetowe niż gabiony. Z kolei siatka do ogrodzenia działki leśnej wydaje się korzystniejsza niż mur.

- Cena – przed wyborem ogrodzenia warto wykonać pomiary oraz kalkulację materiałów i ewentualnej robocizny, by mieć porównanie kosztów dla konkretnych typów ogrodzeń.

- Trwałość i konserwacja – za najtrwalsze rodzaje ogrodzeń uznawane są, nie bez powodu, te murowane i betonowe. Choć są najkosztowniejsze, przetrwają wiele lat i to bez częstych prac konserwacyjnych. Ogrodzenie siatka jest najtańsze, ale też najmniej trwałe – sama siatka może ulec deformacjom na skutek naporu roślin. Trwalsze od siatki są ogrodzenia panelowe z metalu. Ogrodzenia drewniane wymagają regularnej konserwacji, a i tak z czasem pojedyncze elementy mogą wymagać wymiany. Alternatywą są również ogrodzenia z kompozytu.

Mając wstępnie wybrany typ ogrodzenia, warto rozważyć również jego wysokość – maksymalną określają przepisy prawne. Wśród dozwolonych i najchętniej wybieranych wysokości ogrodzeń dominują 120 i 150 centymetrowe. Które wybrać: ogrodzenie 120 czy 150? Tę decyzję warto uzależnić od tego, czy na posesji znajduje się pies, który mógłby bez trudu przeskakiwać przez niższy wariant ogrodzenia.

Furtki i bramy wjazdowe

Każde ogrodzenie posesji musi posiadać furtkę oraz bramę wjazdową. Zazwyczaj stosuje się rozwiązania z jednej kolekcji – spójne pod względem materiału, koloru i ogólnej estetyki.

Drewniane ogrodzenie z murowanymi słupkami

Jaką bramę wjazdową wybrać?

Oferta bram wjazdowych na działkę jest bardzo szeroka – warto wspomnieć o kilku konstrukcjach:

- brama przesuwna – idealna opcja wszędzie tam, gdzie linia frontowego ogrodzenia jest na tyle długa, by brama mogła przesuwać się wzdłuż niej; brama wjazdowa przesuwna najczęściej działa automatycznie, wymaga więc doprowadzenia elektryki;

- brama uchylna – może być jedno- lub dwuskrzydłowa; brama wejściowa uchylna jest odpowiednia na wąskie i długie działki, na których frontowa linia ogrodzenia jest bardzo krótka; brama tego typu wymaga miejsca na otwarcie.

Każdy z rodzajów bram może być wykonany z najróżniejszych materiałów: aluminium, stali, drewna czy kompozytu. Zarówno brama, jak i furtka, powinny pasować do zasadniczego ogrodzenia (szczególnie frontowego), jak i do estetyki całej posesji. Tylko wówczas uzyskany efekt będzie spójny, konsekwentny i dopracowany.