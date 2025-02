Dobre wieści na temat zdrowia papieża

— Ja mam dobre wiadomości. Pragnę, aby papież mógł szybko wyzdrowieć, bo jest potrzebny. Musi w pełni wrócić do zdrowia i pełnić rolę pasterza Kościoła, która w tym czasie jest więcej niż cenna — oświadczył abp Paglia.

— Taki jest papież Franciszek. Na pewno jednym z problemów jego zdrowia jest brak troski o siebie, co zwraca się przeciwko niemu. Może ze strony nas wszystkich powinno być więcej staranności w tym, by go chronić — przyznał włoski duchowny.

Przywołał słowa premierki Giorgii Meloni, która po wizycie u papieża w szpitalu w środę stwierdziła, że Franciszek jest w dobrej formie i ma poczucie humoru.

Abp Paglia zaznaczył, że nie brakuje nieuczciwych osób, które przekazują nieprawdziwe wiadomości na temat stanu papież.

Wyraził też opinię, że "nie trzeba będzie długo czekać" na powrót papieża ze szpitala.

— I chciałbym, żeby bardziej dbał o siebie, a my, byśmy - tak to ujmijmy - ograniczali jego nadmiar obowiązków. Wszyscy wiemy, że bezpośredni kontakt z ludźmi jest dla niego prawdziwym życiem — oświadczył.

Czwartek (20 lutego) jest siódmym dniem pobytu papieża w poliklinice Gemelli, gdzie leczy się z obustronnego zapalenia płuc.

Źródło: PAP/red.