W New House ciężko pracują i… zapraszają na TikToka

Moglibyśmy podsumowywać rok, który – co chyba odczuli wszyscy związani z branżą nieruchomości – był trudny. Pan jednak ucieka od takiego postawienia sprawy.

Łukasz Wróbel, właściciel New House: - Nie chcę powtarzać tego, co zapewne powiedzą i eksperci, i inni pośrednicy. Z perspektywy naszego biura ten rok przebiegał bez większych zakłóceń. Prowadziliśmy transakcje, mieliśmy masę pracy, pośredniczyliśmy w sprzedaży i najmie mieszkań, domów i działek w zasadzie w całym województwie. Nie mogliśmy narzekać na brak zleceń.

- To chyba komfortowa sytuacja dla biura nieruchomości.

- Zapracowaliśmy sobie na to. Rzetelna, wieloletnia działalność sprawia, że klienci do nas wracają, a także polecają nasze usługi. Z drugiej strony – mocno stawiamy na marketing. Rozpoznawalność budujemy różnymi akcjami reklamowymi, m.in. uczestniczeniem w wydaniu olsztyńskiej wersji gry „Monopoly”.

- Bardzo mocno stawiacie też na silną pozycję w mediach społecznościowych.

Tak, chociaż długo zastanawialiśmy się, czy tu właśnie chcemy akcentować naszą obecność. Wiemy, że przeciętny odbiorca TikToka jest za młody, by być teraz naszym klientem, ale chcielibyśmy, żeby rozpoznawał naszą markę – może skorzysta z naszych usług w przyszłości? Poza tym akurat ten kanał traktujemy lekko, nie sprzedażowo. Doskonale bawimy się tworząc filmiki.

- Czy trudno było namówić zespół do występowania przed obiektywem telefonu?

- Nie tylko zespół, ale i ja sam miałem początkowo opory. Jednak z biegiem czasu, gdy zaczynaliśmy spotykać się z bardzo pozytywnym odbiorem i mieć wielotysięczne wyświetlenia naszych „produkcji”, zyskaliśmy i lekkość, i pewność, że to był strzał w dziesiątkę.

- Nie boicie się, że takie wygłupy, jak niektórzy mogliby nazwać waszą działalność w mediach społecznościowych, zaszkodzą wizerunkowi biura?

- Jesteśmy profesjonalistami, z ogromnym doświadczeniem i rozległą wiedzą, dzięki której przeprowadzamy z sukcesem nawet najtrudniejsze transakcje. Ale jesteśmy też ludźmi z poczuciem humoru, autentycznie lubimy swoją pracę i siebie nawzajem. Chcemy przyciągać do siebie ludzi, którzy jak my cenią wysoką jakość usług, ale i przyjazną atmosferę.