ALE FURA! Wyślij zdjęcie swojego samochodu. Może trafić ono do kalendarza lub na okładkę gazety

____________________

Masz auto, za którym trudno się nie obejrzeć? Dobrze trafiłeś, ta akcja jest właśnie dla Ciebie!

- Dla jednych samochód to tylko środek transportu. Dla innych to prawdziwa pasja, niekończąca się przygoda i emocje, które towarzyszą każdemu kilometrowi. Nasza akcja skierowana jest właśnie do tych, dla których auto to coś więcej niż tylko sposób na dotarcie z jednego miejsca w drugie – do tych, dla których samochód to serce ich motoryzacyjnej historii - mówi Daria Jankiewicz-Kaczmarek, odpowiedzialna za realizację akcji ALE FURA w całej Polsce. I dodaje: - To nie musi być super nowoczesne auto. Ważne, żeby było ulubioną furą swojego właściciela. Pojazdem, z którego jest on po prostu dumny.

Twoja Fura

gwiazdą kalendarza

Z przesłanych zdjęć stworzymy galerię wyjątkowych samochodów z naszego regionu. I żeby naszej motoryzacyjnej tradycji stało się zadość, jak co roku zdjęcia dwunastu wybranych w głosowaniu Czytelników samochodów trafią na strony kalendarza na 2026 rok. Dodatkowo auto, które zdobędzie najwięcej głosów zdobić będzie również okładkę specjalnego dodatku do naszej gazety podsumowującego akcję i prezentującego laureatów.

Właściciele trzech samochodów, które w naszym województwie zdobędą najwięcej głosów, awansują do ogólnopolskiego finału. Tam reprezentanci wszystkich województw będą walczyć o tytuł Fura Roku i nagrodę finansową 5000 zł.



Jakie zdjęcie

przesłać do naszej akcji?

- Przesłane zdjęcie samochodu nie musi być profesjonalną fotografią. Może to być zwykłe zdjęcie wykonane aparatem fotograficznym lub telefonem.

- Na zdjęciu warto wyeksponować swoje auto oczywiście zwracając także uwagę na odpowiednie tło.

- Pamiętaj, że wysyłając zdjęcie swojego samochodu, możesz napisać kilka słów o nim np. co w nim lubisz najbardziej, dlaczego jest dla Ciebie wyjątkowy.

Zobacz, jakie nagrody

czekają na właścicieli aut

We wtorek, 25 marca w naszym serwisie opublikujemy galerię wszystkich zgłoszonych pojazdów. Wtedy też rozpocznie się głosowanie, w którym nasi Czytelnicy wybiorą te najbardziej wyjątkowe.

Właściciele 12 samochodów, które w rankingu ALE FURA! zdobędą najwięcej głosów w naszym województwie otrzymają:

- publikację zdjęcia samochodu w kalendarzu na 2026 rok,

- pięć egzemplarzy kalendarza.

Właściciel samochodu, który w rankingu ALE FURA! zajmie pierwsze miejsca dodatkowo otrzyma:

- statuetkę i dyplom wręczane podczas gali,

- publikację dodatkowego zdjęcia samochodu na okładce kalendarza,

- zaproszenie na ogólnopolską Galę Plebiscytu Mistrzowie Motoryzacji,

- publikację zdjęcia ze swoim samochodem na okładce specjalnego dodatku do gazety,

- bon na paliwo o wartości 1000 złotych,

- awans do ogólnopolskiego finału konkursu.

Właściciele samochodów, które w rankingu ALE FURA! zajmą drugie i trzecie miejsce dodatkowo otrzymają:

- publikację zdjęcia ze swoim samochodem w dodatku do gazety,

- awans do ogólnopolskiego finału konkursu plebiscytowego,

- bon na paliwo o wartości 500 złotych.

Najlepsze fury awansują

do finału ogólnopolskiego

Tu również czekają nagrody. Za zajęcie pierwszego miejsca w finale ogólnopolskim laureat otrzyma:

- statuetkę i dyplom potwierdzający zdobycie tytułu,

- nagrodę finansową wysokości 5000 złotych,

- dwuosobowe zaproszenie na ogólnopolską galę plebiscytu Mistrzowie Motoryzacji.

Za zajęcie miejsc drugiego i trzeciego w finale ogólnopolskim laureaci otrzymają:

- dyplom,

- dwuosobowe zaproszenia na weekendowy pobyt w komfortowym hotelu ze SPA.

____________________

MOTO SALON i MOTO FAKTY

patronami akcji

Akcję ALE FURA! objęli patronatem serwis internetowy ogólnopolski magazyn motoryzacyjny "Motosalon". Na stronach Motosalonu można znaleźć aktualności ze świata motoryzacji, prezentacje samochodów, praktyczne porady dla kierowców i wiele ciekawostek i raportów. Akcję ALE FURA! objęli patronatem serwis internetowy www.motofakty.pl oraz. Na stronach Motosalonu można znaleźć aktualności ze świata motoryzacji, prezentacje samochodów, praktyczne porady dla kierowców i wiele ciekawostek i raportów.



Plebiscyt Ale Fura! jest częścią wielkiej akcji Mistrzowie Motoryzacji.

Informacji o akcji udziela:

Katarzyna Wojtecka

tel. 695 119 848

(pn-pt w godz. 9-15)

e-mail: mistrzowie.motoryzacji@polskapress.pl