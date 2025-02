To najrzadsze koty na świecie – występują tylko u 1 na 3000 mruczków

Koty szylkretowe zachwycają swoim unikalnym umaszczeniem, łączącym rude i czarne (lub brązowe) plamy w efektowne wzory. Zaskakująco, niemal wszystkie koty o takim wyglądzie to samice. Jednak samce szylkretowe istnieją, choć są prawdziwą rzadkością – spotyka się je u zaledwie jednego na około 3 000 kotów. Co sprawia, że samce o tym niezwykłym ubarwieniu są tak wyjątkowe?

Koty szylkretowe to niemal zawsze samice, a tajemnica tego zjawiska tkwi w genetyce. Koty, podobnie jak ludzie, mają chromosomy, które decydują o ich płci – samice posiadają dwa chromosomy X (XX), a samce jeden X i jeden Y (XY). Gen odpowiedzialny za rudą barwę sierści (O) znajduje się na chromosomie X, co sprawia, że jest to gen sprzężony z płcią. Aby kot miał szylkretowe umaszczenie, musi dziedziczyć dwa różne kolory – rudy i czarny – co jest możliwe tylko u samic, które mają dwa chromosomy X.

Aby kot miał umaszczenie szylkretowe, musi posiadać dwie różne wersje genu: jedną odpowiedzialną za rudą barwę (O) i drugą za czarną lub brązową (o). Takie połączenie występuje tylko u samic, które mają dwa chromosomy X. Dodatkowo u samic zachodzi proces inaktywacji chromosomu X (lionizacja), polegający na losowym wyłączaniu jednego z chromosomów X w komórkach, co tworzy charakterystyczne "łaty" w umaszczeniu kotów szylkretowych.

Samce kotów szylkretowych występują bardzo rzadko i są wynikiem genetycznej mutacji, znanej jako zespół Klinefeltera, gdzie kot ma dodatkowy chromosom X (XXY). Taki układ chromosomów sprawia, że te koty są zazwyczaj niepłodne i mogą mieć problemy zdrowotne, takie jak obniżona masa mięśniowa czy delikatniejsza budowa ciała. W rzadkich przypadkach udokumentowano płodne samce szylkretowe, co może wynikać z niestabilności genetycznej lub chimeryzmu, czyli obecności DNA z dwóch różnych organizmów, co czasami zdarza się u bliźniąt w okresie prenatalnym.

