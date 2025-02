Największy hit TV 2024 roku – miliony Polaków przed ekranami. Na drugim miejscu film z Trumpem

Mimo rosnącej popularności serwisów streamingowych, które dają widzom pełną swobodę wyboru czasu oglądania, niektóre tradycyjne emisje wciąż przyciągają miliony. Choć telewizja traci na znaczeniu, pewne kultowe filmy i wydarzenia nadal stanowią wyjątek od tej reguły.

W święta tradycyjna telewizja wciąż odgrywa ważną rolę, towarzysząc rodzinom podczas wspólnego czasu. Jednym z niezmiennych rytuałów jest seans Kevina samego w domu, który ponownie okazał się hitem. Według najnowszych danych Nielsen Media, film o sprytnym chłopcu pokonującym złodziejaszków był najchętniej oglądaną produkcją w polskiej telewizji w 2024 roku.

W Wigilię Kevin sam w domu przyciągnął przed ekrany Polsatu średnio 3,34 mln widzów, co czyni go niekwestionowanym liderem oglądalności. Żaden inny film nie zbliżył się do tego wyniku – jak podaje press.pl, w 2024 roku żadna stacja nie wyemitowała produkcji, która zgromadziłaby więcej niż dwa miliony widzów. Drugą część filmu, choć popularną, oglądało nieco mniej osób, ale wciąż była to najbliższa konkurencja.

W 2024 roku najchętniej oglądanymi filmami w polskiej telewizji były:



W 2024 roku Kevin sam w Nowym Jorku przyciągnął przed telewizory 1,97 mln widzów, a w tej części filmu wystąpił nawet Donald Trump, ówczesny prezydent Stanów Zjednoczonych. Kolejne miejsca w rankingu zajęły: Zołza z Małgorzatą Kożuchowską, którą na TVP1 oglądało 1,51 mln osób, oraz Listy do M 4 emitowane przez TVN, które zgromadziły 1,5 mln widzów.

Piąte miejsce w rankingu najchętniej oglądanych filmów w 2024 roku zajęło Top Gun: Maverick z Tomem Cruisem, który przyciągnął 1,32 mln widzów na TVN. Tę samą liczbę oglądających zgromadziła komedia Kochaj albo rzuć. Top 10 zamykały: Pretty Woman (Polsat, 1,28 mln widzów), Listy do M 3 (TVN, 1,27 mln), Miłość jak miód (TVP1, 1,24 mln) oraz Diuna (TVN, 1,22 mln). Zapraszamy do udziału w sondzie i dzielenia się swoimi opiniami!

